Sergio Scariolo: "Nuestro perímetro está en plena reconstrucción"

Sergio de Larrea está llamado a ser pieza clave de la selección española en los próximos años y ya no solo por su juventud, talento y proyección, sino porque destaca en una posición que ha empezado una clara transición en ausencia de las grandes estrellas de los últimos años, con Sergio Rodríguez, Llull o incluso un Ricky Rubio que sigue en la Liga Endesa pero que de momento está fuera de la dinámica de selección.

El propio Sergio Scariolo no duda en señalar esta transición en el perímetro como una de las claves del futuro inmediato de la selección y en el Eurobasket se podrán ver ya los primeros pasos de este camino de cambios en la línea exterior, a falta de conocer quiénes serán los tres descartes de la actual lista de 15 jugadores, en la que además del vallisoletano, hay otros cuatro taronja; López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima.

Este lunes, antes de viajar hacia Málaga para afrontar el primer amistoso de preparación para el Eurobasket, Scariolo fue claro al respecto. "Nuestro perímetro está en plena reconstrucción. Es un camino largo, no de un día ni de un mes. Pero hay que empezarlo, y lo estamos haciendo con claridad y compromiso".

Partido ante Portugal

Sobre el partido ante Portugal, quiso poner el foco en la mentalidad competitiva del grupo: "Queremos que se diviertan, que compitan y que podamos repartir minutos como toca. Y también ofrecer a la afición de Málaga un buen espectáculo".

Sergio de Larrea, en un entrenamiento de la selección con Yankuba Sima y Jaime Pradilla / Alberto Nevado / FEB

Además, reconoció que su equipo comienza "casi de cero" su camino hacia el Eurobasket 2025, pero aseguró que están "en la dirección correcta", tras valorar la semana de entrenamientos y el reto que supone construir un nuevo grupo con muchos jugadores jóvenes y caras nuevas. "La actitud ha sido buena, en la línea de siempre, con energía y ganas de juntarse. Pero es verdad que hay muchos jugadores que casi no han jugado juntos, o nada, y empezamos un poco de cero". Este crecimiento, sin embargo, no llegará ya de su mano al dejar el cargo tras el Eurobasket para entrenar al Real Madrid.

Oro de la sub-18

El técnico también celebró el éxito de la selección española sub-18, que logró el oro europeo tras imponerse a Francia con una canasta heroica en los últimos segundos: "Es un reflejo de que la cadena funciona. Esta generación ha jugado muy bien. Me alegro especialmente por Marco (Justo), que debuta como primer entrenador, y por todo el equipo técnico que viene trabajando desde hace años. Esa continuidad es lo que hace fuerte a nuestro baloncesto".

Respecto a la salida de jóvenes talentos rumbo a universidades americanas, como Del Pino y Platero, Scariolo lo ve con naturalidad, pero lanza un mensaje claro: "Me da igual dónde jueguen, siempre que entrenen bien, tengan gente que se preocupe por su desarrollo, no por su explotación. Lo importante es que sigan creciendo".

A ello añadió su defensa a la creación de la nueva Liga sub-22 como parte del modelo formativo español: "No es una reacción al fenómeno NCAA. Es una idea que nació antes y busca que los jugadores jóvenes que aún no suben del todo a ACB puedan competir, entrenar a diario con clubes fuertes y no perder ese ritmo de desarrollo. Esa es su esencia".