España gana a Turquía y se mete en la lucha por las medallas

España suma y sigue. Tras el Oro de la U18 en el Eurobasket y el Bronce en el Mundial U19, este fin de semana España puede colgarse un nuevo metal con el equipo U20 femenino que está disputando el Eurobasket de la categoría en Matosinhos (Portugal).

Y es que las de Isaac Fernández ya están en semifinales tras una nueva y contundente victoria ante Turquía (77-65). El sábado jugarán las semifinales contra Israel o Italia.

La clave

Las españolas dominaron el partido de cuartos de final desde el inicio, con un alto porcentaje de acierto y con una sólida defensa que no permitía a Turquía acortar las diferencias. Tras la vuelta de los vestuarios, las turcas apretaron y llegaron a ponerse a 10 a falta de dos minutos para el final. Una vez más, España supo aguantar y gestionar la presión.

Estadísticas de la selección española U20 en su partido de cuartos del Europeo ante Turqía / FIBA

Las mejores españolas

La mejor del partido fue Gina García con 20 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 21 de valoración. Claves fueron también los 18 puntos de Somtochukwu-Blessed Okafor y los 16 de Judit Rodríguez.

Con Gloria Estopà

En el Europeo U-20 de hace dos años, una España con amplia representación del Valencia Basket logró colgarse la medalla de bronce tras arrollar a Serbia en la lucha por el tercer y cuarto puesto. En esta ocasión, la representación taronja está en el banquillo, con la presencia de una Gloria Estopà que tras entrenar en los últimos años en el vinculado de La Cordà de Paterna, estará en el staff de Rubén Burgos la próxima temporada.