La Universidad de Cincinnati frustra los planes de Scariolo

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo que estos días prepara con el equipo nacional el asalto al próximo Eurobasket que se celebrará del 27 de agosto al 14 de septiembre, ha sufrido un pequeño revés en sus planes, como él mismo reconocía antes del segundo partido de preparación en Málaga, ante la República Checa. La marcha forzosa del madridista Eli John Ndiaye que tenía que abandonar la concentración con España a causa de una lesión en un hombro, hacía que Scariolo fijase su mirada en otro joven valor del baloncesto español, Baba Miller, que está concentrado a su vez con la selección B que comparte estas primeras semanas de preparación junto a la selección A.

Baba Miller / FEB

Debe incorporarse a la concentración de Cincinnati

Sin embargo, el propio Scariolo reconocía que el reemplazo que parecía lógico, por tenerlo tan a mano, es decir, cubrir la plaza dejada vacante por Ndiaye con Miller, no será posible finalmente. Esto se debe a que Miller, que está destacando con la selección B, debe incorporarse en breve a la concentración con su equipo de la Universidad estadounidense de Cincinnati.

Continúa en la NCAA

Ababacar Bartolome «Baba» Niang Miller (Palma de Mallorca, 7 de febrero de 2004), pívot de 2,11, ha militado la pasada temporada en el equipo de la Universidad e Florida y éste jugará de nuevo en la NCAA, la Liga Universitaria, con Cincinnati. El equipo americano lo ha convocado para empezar la preparación de la temporada a finales de agosto, justo cuando empieza el Eurobasket, cita a la que, por tanto, no podrá acudir.