Scariolo convoca de urgencia a un jugador valenciano para la selección absoluta

El base valenciano Guillem Ferrando forma parte desde este domingo 10 de agosto de la concentración de la selección absoluta de baloncesto que prepara el próximo Eurobasket. El seleccionador, Sergio Scariolo, decidía llamar de urgencia al valenciano tras las molestias sufridas por Alberto Díaz en el segundo partido de preparación disputado esta semana en Málaga ante República Checa. Ferrando estaba ya trabajando con el grupo de la selección B que dirige Jaume Ponsarnau y que está llevando una concentración paralela a la de la selección absoluta en estas primeras semanas de preparación. Scariolo, ante los problemas físicos de Díaz, ha decidido contar con Guillem Ferrando.

Guillem Ferrando pasa de la selección B a la A / FEB

Comunicado oficial

"Después de ser uno de los jugadores destacados con España B en el Torneo Ciudad de Málaga, Guillem Ferrando ha sido llamado por Sergio Scariolo para sumarse a #LaFamilia y unirse al grupo de jugadores que preparan el Eurobasket", informó este domingo en un comunicado la Federación Española de Baloncesto (FEB). "El jugador completará el equipo después de las molestias que sufrió Alberto Díaz en el último partido en Málaga, y en espera de su evolución", añade el texto.

Guillem Ferrando, natural de Benifairó de la Valldigna, finalizaba este verano su trayectoria en el Valencia Basket, club al que llegó con 12 años. Esta temporada, el base valenciano militará en el Bàsquet Girona.

En la concentración con la selección Absoluta, Guillem coincidirá con sus excompañeros del Valencia Basket, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto y Jaime Pradilla así como con Yankuba Sima, también taronja, aunque con éste último, fichado este verano, no ha coincidido en el Valencia Basket. Precisamente Ferrando luchará por ser uno de los bases de la selección en la lista definitiva de Scariolo junto a su ex-compañero Sergio de Larrea.

Guillem Ferrando, ya debutó en febrero ante Letonia en partido oficial con la selección absoluta en un choque correspondiente a la ventana de clasificación para el Eurobasket.