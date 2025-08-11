El juez retrasa 24 horas más su decisión sobre el Baloncesto Sevilla

El juzgado de Primera Instancia nº1 de Barcelona ha aplazado hasta este martes, 12 de agosto, su resolución sobre la solicitud de medidas cautelares del Baloncesto Sevilla, ascendido deportivamente a la ACB pero que vio su inscripción en la liga denegada por parte de la asociación de clubes.

Un caso difícil

Fuentes del caso han informado a EFE de que el juez se ha dado 24 horas más tomar una decisión debido a la complejidad del caso, ya que la admisión de la petición del Baloncesto Sevilla obligaría a la ACB a organizar su edición 2025-26 con diecinueve participantes, puesto que la invitación cursada al Covirán Granada, descendido la pasada campaña, es irrevocable.

El pasado 24 julio, después de considerar insuficiente la documentación presentada por el club sevillano, la ACB dejó sin efecto el descenso deportivo del equipo granadino, penúltimo clasificado de la campaña 24-25.

La situación del Baloncesto Sevilla es crítica, puesto que no contempla participar en Primera FEB en el caso de no quedar refrendado su ascenso en el juzgado, de modo que podría verse abocado a la desaparición si la resolución va en contra de sus intereses.

Continúa Antonio Martín

La Comisión Electoral de la Asociación de Clubes de Baloncesto ha informado este lunes de que la única candidatura que ha recibido para presidir la ACB es la de Antonio Martín y que esta además "cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral".

Por tanto, Martín será ratificado como presidente el próximo martes, 19 de agosto, cuando está previsto que se celebre en Barcelona la Asamblea General Extraordinaria en la que los clubes votarán quien dirigirá la ACB hasta 2029.

Este será el tercer mandato del expívot del Real Madrid al frente de la patronal de clubes, tras sus victorias en las elecciones de 2018 y 2021, en las que al igual que ha sucedido en este proceso electoral no tuvo ningún otro candidato que le hiciera oposición.