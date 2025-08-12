De Larrea: "Francia nos va exigir y a ayudar mucho para preparar el Eurobasket"

El base de la selección española y del Valencia Basket, Sergio de Larrea ha considerado que afrontan "con ilusión" el doble enfrentamiento contra Francia de esta semana (jueves y sábado), un rival que les va a "exigir y ayudar mucho" para preparar el próximo Eurobasket.

Un rival duro

"Francia es un rival muy fuerte, con jugadores NBA que nos van a exigir muchísimo físicamente, y eso nos va a ayudar a los más jóvenes a coger experiencia y a ponernos como motos para llegar lo mejor posible al Eurobasket", ha afirmado De Larrea.

Entrenamiento en Badalona

El base vallisoletano ha hechos estas declaraciones tras el entrenamiento que del equipo en el Olímpic de Badalona, donde disputarán el primer duelo contra los franceses el jueves, 14 de agosto.

De Larrea ha reconocido que está siendo "una semana dura" de entrenamientos. "Teníamos muchas cosas que mejorar y seguimos mejorando muchas cosas del juego", ha apuntado.

Y espera que esta mejora se vea ya el próximo jueves en un escenario que considera ideal para que España ofrezca su mejor versión.

"El Olímpic es un clásico. Y la gente de Badalona siempre está ahí, siempre rinde, y va a ser un recibimiento bonito", ha comentado sobre el ambiente que la selección vivirá en el primer amistoso contra los franceses.