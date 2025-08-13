Liga Endesa
La Justicia deja fuera de la Liga Endesa al Baloncesto Sevilla
La competición mantendrá su actual formato con 18 equipos
EFE
El magistrado José Manuel Martínez Borrego, titular del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, ha desestimado este miércoles la adopción de las medidas cautelares que demandaba el Baloncesto Sevilla para participar en la edición 2025/26 de la Liga Endesa, informan a EFE fuentes del caso.
Ratifica la decisión de la ACB
El equipo sevillano logró el ascenso deportivo a principios de junio, cuando se impuso en la 'Final entre Cuatro' de la Primera FEB, pero la asamblea de la ACB del pasado 24 de julio le negó la inscripción para la temporada venidera debido a diversas irregularidades documentales.
Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, recurrió esta decisión de la asociación de clubes -que cursó invitación al Covirán Granada para que ocupase la plaza del equipo hispalense- ante la justicia ordinaria y reclamó, en la vista celebrada el pasado viernes en Barcelona, su inscripción cautelar en la competición.
Esta decisión deja al club sevillano al borde de la desaparición, ya que sus dirigentes tampoco han solicitado mantener su plaza en la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, y su no inscripción en competición alguna para la próxima temporada lo abocaría a entrar en causa de liquidación.
