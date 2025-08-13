Scariolo: "Queremos ver qué distancia hay con Francia en la actualidad"

El técnico Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, ha asegurado en la víspera del primero de los dos amistosos ante Francia (jueves 14 de agosto, 21:00 horas), que en estos encuentros quiere ver "el gap (la distancia)" existente entre ambos equipos.

"Francia es un rival de los equipos que están muy arriba y queremos ver cuanto 'gap' tenemos para ver cuáles son las armas que podemos utilizar para reducirlo, que teóricamente sobre el papel parece muy grande, pero luego será nuestra tarea intentar ir reduciendo un poquito", ha comentado en unas declaraciones desde el Pabellón Olímpico de Badalona.

Un importante test

Allí España jugará un amistoso ante Francia, la subcampeona olímpica este jueves; y otro más en París, el próximo sábado 16, como preparación para el próximo Campeonato de Europa.

Scariolo ha admitido que el del jueves será "un test complicado", pero en general está muy satisfecho por el trabajo realizado estos días en Badalona, a pesar del "fastidio" por las lesiones de Santi Aldama y Alberto Díaz, que "seguramente" no podrán participar en ninguno de estos dos partidos.

Scariolo convoca a Nogués

"Esperemos que puedan ir incorporándose más adelante", ha comentado el italiano, quien ha llamado al escolta Isaac Nogués para completar el equipo. Días antes también había convocado al valenciano Guillem Ferrando para sustituir a Alberto Díaz.

Sobre Nogués, comentó "Ha participado en dos entrenamientos y no he tomado ninguna decisión todavía. Este es un momento, por la circunstancia, de los días que quedan para comenzar la competición, que tenemos que dar más minutos a los que jugarán", ha insistido.

En líneas generales, Scariolo asegura que ha visto "muy bien, como siempre" a Nogués, al que ha calificado como "un jugador inteligente, duro, con excelente predisposición defensiva y con muy buen instinto en el pase", por lo que "seguramente es un jugador que tiene recorrido".

Nogués, un escolta catalán de 21 años y 1,95 metros, se ha incorporado al equipo nacional para completar el grupo, en principio para preparar los dos amistosos contra Francia.

Es un jugador que recientemente ha disputado la Liga de Verano de la NBA con Sacramento Kings. Nogués ya había jugado con la selección B de España en el Torneo Ciudad de Málaga, en el que disputó tres encuentros.