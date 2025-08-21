Santi Aldama se ve listo para ser uno de los jerarcas de la selección: "Me apetece muchísimo ser uno de los líderes de España"

Comenzó la preparación con el grupo, pero una lesión le impidió continuar y ha trabajado al margen hasta ahora, ¿en qué punto se encuentra físicamente?

La verdad es que me encuentro bien, estoy a tope y ya entrenando con mis compañeros. Tengo muchas ganas de jugar contra Alemania, de volver a estar sobre la pista. Lo que tenía era una molestia leve y, simplemente, por precaución me lo tomé con calma. A pesar de ello, ya estoy listo para preparar el Eurobasket.

¿Considera que le ha perjudicado?

Yo diría que igual un poco en el ritmo. El hecho de haber estado un tiempo parado hace que necesite es coger ritmo, más que otra cosa. Hubiese podido encontrar ese ritmo con los dos partidos contra Francia y más entrenamientos, pero físicamente estoy bien.

¿Y cómo ha sido tener que estar en plena concentración viendo a sus compañeros desde fuera?

Al final no es cómo quieres estar. Lo que quieres es estar ahí con ellos en la pista, cada día en los entrenos, en los partidos... Pero bueno, también verlo todo desde fuera creo que me puede ayudar un poco ahora que me he reincorporado; ver dónde puedo encontrar la ventaja, dónde estamos haciendo las cosas bien, dónde podemos hacerlas mejor... Siempre tienes la espinita cuando estás fuera de querer participar, pero estoy más tranquilo sabiendo que puedo volver a jugar ya.

Esta selección española llega a este momento de la preparación con muchas bajas, como si estuviera gafada con tantas lesiones, con varias derrotas en los amistosos, ¿en qué punto está España ahora mismo a una semana del Eurobasket?

Al final son cosas del deporte, pero cuando te tocan dos o tres seguidas parece que no lo puedes controlar y es duro. Aun así, creo que estamos en un buen punto. En los amistosos de Málaga contra Portugal y República Checa mostramos un poco nuestro potencial, pero no terminaba de ir la máquina. Contra Francia hicimos dos buenos partidos y ahora tenemos dos exámenes contra Alemania, la campeona del Mundo, que creo que nos van a ayudar, que van a ser muy buenos para cuando llegue el Eurobasket saber exactamente los puntos fuertes y los débiles que tenemos como equipo. De ese modo, sabremos cómo maximizar lo que tenemos.

¿Cómo ve esos duelos contra Alemania?

Alemania es una selección que tiene jugadores de muchísimo talento y muchos que están en la NBA. Además, juegan muy bien juntos, están bien conjuntados porque tienen un bloque unido y por eso fueron campeones en el Mundial en 2023. Creo que a nosotros nos viene muy bien este partido. Tenemos que jugar contra un equipo así para saber cómo sacamos ventajas cuando nos enfrentemos a un equipo tan físico y grande como ellos. También nos va a ayudar a ver las maneras en las que podemos hacerles daño y cómo podemos ganar. Es un amistoso, pero siempre quieres ganar. Es la mejor forma de tener la mayor información y la mejor preparación para llegar en buenas condiciones al Eurobasket.

¿Y el Eurobasket?

La verdad es que este tipo de competiciones siempre aglomera muy buenos jugadores y grandes equipos. Yo veo un Eurobasket muy potente, más quizás que otros años. Sin embargo, siempre decimos lo mismo: Nosotros miramos hacia dentro, hacia nosotros mismos. Para mí, esa es la realidad. Si jugamos nuestro baloncesto y competimos cada día está en nuestras manos luchar por todo y creo que esa una suerte que no pueden decir todos los equipos. Estamos centrados en el primer partido, aunque sí nos fijamos en lo que van haciendo el resto de selecciones.

En la actualización publicada durante estos días del Power Ranking del Eurobasket, donde la propia competición coloca a los favoritos al título, España no está ni siquiera en el top 10, ¿es algo que se habla en el vestuario?

(Risas) El tema de los Power Ranking es algo que se hace para generar interacciones y que la gente hable de ello. No obstante, no tiene ningún tipo de valor. Lo único que deja claro es que no nos ven como favoritos, aunque no sería la primera vez que no somos favoritos y acabamos haciendo algo especial. Nosotros vamos a lo nuestro; vemos el Power Ranking, nos reímos y seguimos trabajando que es lo que nos va a llevar a subir en ese ránking y aspirar a algo bonito.

¿Qué aspiraciones tiene España entonces para este torneo?

A todo. Si no confiásemos en el equipo no estaríamos aquí. Si no aspiramos a todo no tiene sentido. Entonces, no nos ponemos ninguna meta ni ningún techo. Vamos a sacar el máximo potencial de este equipo. Por los jugadores que tenemos y por la forma en la que jugamos creo que aspiramos a todo.

¿Ve a Serbia tan favorita para el oro o no?

A ver, si tienes que nombrar un equipo como favorito o el más completo, yo creo que Serbia es el primero que te viene a la cabeza porque es el que más talento tiene. Aun así, lo importante de estos torneos es estar cada día y ganar cuando importa. Yo creo que todos los equipos son capaces de ganar a un partido. Sí, Serbia es favorita, pero no creo que importe mucho

Con las salidas de Rudy Fernández y Sergio Llull se ha quedado vacío el rol de jerarca en esta selección, ¿se siente ya como uno de los líderes de España?

Sí, creo que sí. Por naturaleza, en la pista he ido cumpliendo ese papel y creo que voy a seguir progresando porque soy muy joven. Ese va a ser mi rol en el futuro y ahora también. Fuera de la pista quiero seguir ganando galones, ser más vocal y ayudar a mis compañeros en todo.

¿Le apetece tener esa responsabilidad? ¿Se ve preparado?

Sí, es lo que he hecho durante toda mi vida. En categorías de formación era el rol que tenía y ahora en mi carrera profesional he tenido un papel un poco distinto en la pista, pero siempre he tratado de aportar todo lo que sé en todo momento. A mí me apetece muchísimo ser uno de los líderes. Tener ese rol en la selección de tu país es el mayor honor que puede sentir un jugador.

Y como uno de los líderes de esta España, ¿cómo está viendo a esos jugadores jóvenes que están asomando la cabeza dentro de la selección absoluta?

Yo los veo muy bien. Tenemos un equipo muy joven, con mucha ilusión. Incluso los jugadores que se han incorporado ahora por las lesiones tienen un nivel humano y baloncestístico muy alto. Tenemos un futuro brillante. Le ponen muchas ganas y lo que nos pueden aportar, tanto ahora como en el futuro, está muy bien. Creo que se habla mucho del futuro; el futuro viene, pero vivimos el día a día y en cada momento España siempre compite. Se le tiene que dar valor a eso también. Esos jugadores serán muy buenos en el futuro, pero ahora también lo son.

Con las bajas que ha tenido España para este Eurobasket, como la de Usman Garuba, por ejemplo, ¿qué es lo que le ha pedido Scariolo? ¿Va a jugar más de ala-pívot o de pívot?

Mi posición natural es la de cuatro, es donde más cómodo me siento y dónde mejor juego. Siempre va mejor cuando juego ahí. Pero por la situación que se va a dar la idea es que juegue un poco como pívot puro también para castigar un poco los missmatches contra otros jugadores, aunque será la competición la que vaya dictando sentencia y veremos cómo podemos sacar ventajas contra determinadas selecciones durante el torneo.

¿Cómo se vive desde dentro el último baile de Sergio Scariolo al frente de la selección?

Es el entrenador que más ha ganado con España. Es una leyenda y disfrutar este último baile es especial para todos los jugadores. Lo más importante es hacer lo que se ha hecho siempre, es lo más justo para todos. Vamos a utilizar este último baile como un campeonato más en el que España lo va a dar todo. Creo que es la mejor manera de despedir a Scariolo.

Hablando también de la próxima temporada, usted acaba de firmar un muy buen contrato con los Memphis Grizzlies, va a seguir siendo importante para la franquicia, ¿qué espera de su quinto año en la NBA, la mejor liga del mundo?

Pues creo que va a ir por la progresión que he llevado estos últimos años: creciendo en cuanto a rol en la pista y también en el vestuario, donde creo que he ido ganando bastante peso, sobre todo, estos dos últimos años. Quiero seguir creciendo, al equipo le va a venir bien y a mí también. Tenemos una plantilla un poco distinta, hemos cambiado de entrenador con la llegada de lisalo, aunque ya lo tuvimos al final de la temporada pasada, pero creo que nos va a venir muy bien. Tiene ideas muy diferentes, en Paris Basketball lo hizo muy bien, y tengo la sensación de que vamos a poder dar un buen susto esta próxima campaña.

¿Se siente importante dentro de ese contexto de cambios en la franquicia?

Muchísimo. Fui elegido en el número 30 del Draft de la NBA en 2021 y eso significa que hay 29 equipos que no apostaron por mí, solo lo hizo uno y me lo demuestra cada día. Lo demuestra con la renovación y dándome esos galones. Tengo muy buena relación con la gerencia, con la gente que lleva el equipo y siempre hablamos del futuro, de cómo podemos seguir progresando juntos para llegar a los objetivos que tenemos marcados. Estar en un equipo que apostó por mí y lo sigue haciendo es especial. Así es como se construyen las cosas bonitas.

Usted siempre ha ido a más cada año, cada curso, pero ¿en qué le gustaría mejorar de cara a la próxima temporada? ¿Qué le gustaría que dijesen de su temporada cuando termine?

Yo creo que la idea es seguir la línea que he llevado siempre. Me gustaría que siguiesen hablando de esa versatilidad que tengo, que puedo hacer un poco de todo. ¿Que qué me gustaría que dijesen? Que sigo haciendo lo mismo a un nivel más alto. Quizás, también me gustaría poder tener un poco más el balón en las manos, poder generar yo mismo las ventajas para un tiro mío o de un compañero, que es lo que más me gusta. Además, me gustaría dar un paso adelante a nivel defensivo. Pero para todo ello, necesitas el éxito del equipo. Sin eso no hacemos nada y para mí es lo más importante.

