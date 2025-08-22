Quinteto ‘taronja’ para vengarse de Alemania

Las buenas sensaciones que dejó la Selección Española de Baloncesto frente a Alemania no fueron suficientes para tumbar al combinado germano. Es preparación, el Eurobasket está a la vuelta de la esquina, pero los soldados de Sergio Scariolo quieren seguir su preparación demostrando que tienen vestiduras de campeón. Lo bueno reside en que, dos días después del ‘pinchazo’ ante los alemanes, España viajará a Colonia para medirse nuevamente a un equipo que, por mucho que luzca como vigente campeona del mundo, no tiene nada que envidiarle a un conjunto de Scariolo que no solo va a más, sino que quiere posicionarse como una seria candidata para convertirse en la mejor del continente.

Lo demostraron, sin ir más lejos, ante una Alemania a la que se volverá a enfrentar este sábado a las 19:00. Dirigidos por el extaronja Álex Mumbrú, sufrieron de lo lindo para imponerse a España por solo un punto de diferencia y después de un partido muy ajustado que se tuvo que resolverse en la prórroga. Quizás no fue el mejor encuentro de los de Sergio Scariolo, que llegaron a sufrir parciales un tanto abultados, pero demostraron entereza, talento, orgullo y personalidad para poner contra las cuerdas a toda una Alemania y hacer vibrar a un Movistar Arena de Madrid que vibró con los suyos, hasta el punto de que, a pesar de la derrota, fueron despedidos con honores.

No será en territorio nacional, pero España tendrá, en el oeste del país de su adversario, una nueva oportunidad para quitarse la espina de la derrota y sentir que las buenas sensaciones que dejaron sobre la pista tienen sentido. Es un duelo amistoso, sí, pero el gen competitivo de los de Scariolo no solo les lleva a querer salir victoriosos de Alemania, sino también a postularse como un candidato a alzarse con un Eurobasket en el que ya se saben quiénes representarán a España en las cuatro sedes del campeonato: Letonia, Chipre, Polonia y Finlandia.

Los 12 elegidos serán el orgullo y el bastión de toda España, pero, en la capital del Turia que está teñida de taronja, sienten una felicidad enorme al ver cómo casi la mitad de la plantilla que irá a por todas en el Eurobasket representan a Valencia Basket. Junto a Mario Saint-Supéry, Santi Aldama, Darío Brizuela, los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Santi Yusta y Joel Parra, los taronja que jugarán el torneo continental serán Sergio de Larrea (salió de inicio en el primero de los dos amistosos contra Alemania), López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima.

Una noticia enorme que se sumó al debut con la Selección Española de Álvaro Cárdenas, talentoso base de 23 años, que se unió a la disciplina de Valencia Basket el pasado mes de junio y se comprometió con la entidad para las dos próximas temporadas. Sobran los motivos para soñar con un buen papel de España en el Eurobasket. Pero antes, la última prueba pasa por Alemania, dos días después del batacazo en Madrid, y con aires de revancha.