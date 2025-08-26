SELECCIONES
Mumbrú, hospitalizado, no estará en el debut de Alemania en el Eurobasket
El exentrenador taronja sufre una infección aguda y no sabe cuándo volverá al equipo
Alan Ibrahimagic asumirá sus funciones en el debut de Alemania ante Montenegro este miércoles
Alemania llega al Eurobasket como una de las claras favoritas a ganar el título en su condición de vigente campeona del mundo, pero las cosas no empiezan bien para los germanos, ya que Álex Mumbrú no podrá estar en el banquillo al haber sido hospitalizado en Tampere (Finlandia).
El exentrenador taronja sufre una infección aguda y aunque la Federación Alemana destaca que "ya se encuentra notablemente mejor", se desconoce aún cuándo podrá reincorporarse al equipo, aunque es segura su ausencia el debut de Alemania contra Montenegro este miércoles a partir de las 15:30.
En ausencia de Mumbrú, será su ayudante Alan Ibrahimagic quien asumirá sus funciones como seleccionador de Alemania, en una primera fase en la que, además de a Montenegro, deberán enfrentarse a Suecia, Lituania, Gran Bretaña y Finlandia, todas ellas en el Grupo B.
Victorias recientes contra España
Cabe recordar que, en su camino hacia el Eurobasket, Alemania se midió en dos amistosos a España, con victorias en ambos casos para los de Mumbrú.
