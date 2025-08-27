La 'España taronja' inicia su camino en el Eurobasket ante Georgia

La selección española de baloncesto debuta este jueves en el grupo C del Eurobasket 2025 ante la siempre combativa Georgia, entrenada por el serbio Aleksandar Dzikic. El combiando español, con más color taronja que nunca con hasta cinco jugadores de Valencia Basket en el 'roster' final, arranca con el cartel de vigente campeón del torneo, aunque siendo plenamente consciente de que revalidar el título sería una auténtica hazaña para el deporte español.

Finalmente, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea y Yankuba Sima son los cinco jugadores que representarán a VBC en el Eurobasket, una auténtico hito para el conjunto taronja, que es, de largo, el club con más representación. Puerto, XLA y Pradilla siguen formando parte del núcleo de la Selección mientras que, para 'Larry' y Sima, esta convocatoria es la confirmación de que forman parte del proyecto de futuro de 'La Familia'.

Selección española / ESPAÑA BALONCESTO

Preparación complicada

En el último campeonato bajo el mando de Sergio Scariolo, la Selección llega tras perder cinco de los seis amistosos de preparación -dos ante Francia y Alemania y otro ante Portugal- y con las bajas confirmadas de jugadores importantes como Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Usman Garuba, Juan Núñez o Alberto Abalde.

En un periodo de cambio generacional, España se encomendará a los veteranos del equipo como los hermanos Hernangómez o Darío Brizuela para apurar sus opciones en este torneo, al que llega sin entrar entre los principales candidatos al título, en una atmósfera similar a la vivida en 2022.

Scariolo podrá contar con los 12 convocados, entre los que destaca la presencia de los jóvenes bases Sergio de Larrea y Mario Saint-Supèry, ambos de 19 años, que serán los encargados de llevar la batuta en un equipo cuya media de edad es de 26 años. Santi Yusta, Josep Puerto y Yankuba Sima también harán su debut con la camiseta de España en un gran torneo.

Georgia llega al partido con la duda de su capitán, Tornike 'Toko' Shengelia, que se ausentó durante varios días de lo concentración del equipo después del partido de preparación contra Estonia el pasado 8 de agosto debido a una arritmia cardíaca. Tras ser examinado por los doctores de su club, el Barça, el jugador recibió el alta médica y se reincorporó a los entrenamientos de la selección georgiana, pero es seria duda al llegar falto de ritmo a la concentración.

Sí estarán Goga Bitadze y Sandro Mamukelashvili, los dos jugadores NBA del equipo, que serán los principales referentes en el juego interior, además de varios conocidos de la ACB como Gio Shermadini, Kamar Baldwin o Beqa Burjanadze.

Este será el primer partido de grupo entre ambas selecciones, que lucharán por uno de los cuatro puestos que otorga el grupo C, disputado en su totalidad en Chipre, para el acceso a los octavos de final del torneo, que se celebra hasta el 14 de septiembre.