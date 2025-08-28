Serio tropiezo de España en el debut ante Georgia

Los amistosos previos al Eurobasket habían encendido las alarmas, a pesar de haber sido cuatro de ellos ante las potentes Francia y Alemania. La esperanza era que España lograra cambiar de cara cuando llegara la hora de la verdad, pero el debut en el Eurobasket dejó peores sensaciones aún, con los de Scariolo viéndose superados por una Georgia excesivamente dependiente de cinco titular pero que logró imponerse por un claro 83-69.

Solo un taronja, Sergio de Larrea, salió en un quinteto inicial en el que compartió pista con Santi Yusta, Joel Parra. Santi Aldama y Willy Hernangómez. Quizá por los nervios del debut, los errores en el tiro se sucedían en ambos aros y de hecho, la primera canasta de los españoles llegó de la mano de Willy en el quinto ataque, instantes después de que abriera el marcador Sanadze.

España no encontraba fluidez en ataque y sobre todo, tenía problemas en estático, mientras sufría también en defensa para frenar a Mamukelashvili y a un Baldwin que ponía en problemas a los bases españoles, ambos debutantes en una gran competición internacional con la selección.

Sin rebote ni claridad en ataque

Aldama, Yusta y Parra con un triple, anotaban para minimizar daños en un mal primer cuarto en el que los de Aleksandar Dzikic llegaban a ponerse +10 (19-9). Pero cuando peor se ponía el partido, un triple de Saint-Supéry y dos buenas acciones consecutivas de Pradilla volvieron a meter a España en un partido que cerró el primer cuarto con un 20-17 tras un tiro libre de Brizuela.

En un calco del inicio del partido, el segundo período comenzó de nuevo con imprecisión en el lanzamiento en ambas canastas y con Willy abriendo el marcador casi a los dos minutos y medio. Bitadze asumir el liderazgo en su selección, pero un triple de Sergio De Larrea empataba el partido (22-22) a 6:30 del descanso.

Santi Yusta entra a canasta ante Goga Bitadze en el partido ante Georgia / GEORGI LICOVSKI / EFE

La remontada española, sin embargo, no llegaba a producirse y los de Scariolo remaban siempre a remolque. Pese a todo, España no se alejaba en el marcador y fruto de ello, logró ponerse por delante por primera vez tras una canasta de Parra a 1:25 del descanso.

Un rival sin puntos desde el banquillo

Sanadze y el extaronja Shengelia, con un triple, devolvían una pequeña renta a los georgianos, que solo se redujo en dos puntos tras una canasta inverosímil de Brizuela sobre la bocina, para poner el 37-35. A pesar de que desde el banquillo rival no llegaba ni un solo punto, los cinco titulares georgianos se bastaban para ir por delante hasta el momento.

Y en esa tónica siguieron tras el descanso, con Baldwin y Shengelia llevando el peso anotador de su selección ante una España a la que le costaba ver el aro, a excepción de un triple de Aldama. Pese a ello, el marcador se disparaba hasta un inquietante 46-38 del que España supo reaccionar en un primer momento con un parcial de 0-6 con canastas de Yusta y Aldama, la última de ellas con asistencia de De Larrea.

Sergio de Larrea ante Kamar Baldwin en el primer partido del Eurobasket. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Con 46-44, el seleccionador georgiano se veía obligado a parar el partido y el descanso volvió a cambiar la inercia del mismo, con Mamukelashvili imparable y Burjanadze y Shermadini despertando para volver poner el +10 para ellos (57-47) a falta de 2:14 para el último cuarto.

La reacción no podía esperar, pero España dejaba escapar un tiro libre cada vez que iba a línea de 4,60 y empezaba el último período con ocho puntos de desventaja (57-49).

Último cuarto para olvidar

El tiempo volaba y España lograba anotar rápido para volver a creer en la victoria, con cinco puntos consecutivos de Juancho y dos canastas seguidas de los taronja López-Arostegui y Pradilla, el primer en transición y el segundo, bajo el aro.

Los de Scariolo se ponían 61-58, con tiempo de sobra para remontar, pero de nuevo se vieron impotentes para cerrar la defensa y no pudieron evitar un parcial de 6-0, con Mamukelashvili castigando el aro una y otra vez, con ayuda de Burjanadze.

Sergio Scariolo, frustrado por la derrota ante Georgia. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Una entrada a canasta de Brizuela parecía frenar la sangría, pero cinco puntos seguidos de Bitadze ponían la máxima diferencia del partido (72-60) para obligar a Scariolo a pedir un nuevo tiempo muerto a falta de poco más de cuatro minutos.

Nada se arreglaba en la vuelta a la pista, a la falta de acierto se le sumaba la debilidad en el rebote y de nuevo Burjanadze anotó para poner el 74-60. España empezaba a bajar los brazos, pero cuando parecía que el partido podía irse a una diferencia de 20 puntos, una reacción de orgullo liderada por Brizuela puso a España a 10 puntos (79-69).

Una diferencia que no pudo mantener la actual campeona de Europa, que se fue con un doloroso 83-69 tras un triple de Baldwin. El partido del sábado ante Bosnia se presenta ahora como una final tras una derrota inesperada.

- Ficha técnica:

83. Georgia (20+17+20+26): Baldwin (12), Sanadze (11), Shengelia (13), Mamukelashvili (19), Bitadze (15) -cinco inicial-; Andronikashvili (2), Jitntcharadze (-), Burjanadze (7), Shermadini (4), Korsantia (DNP), Phevadze (DNP), Ochkhikidze (-).

69. España (17+18+14+20): De Larrea (3), Yusta (4), Parra (5), Aldama (12), W.Hernangómez (8) -cinco inicial-; Saint-Supéry (4), Brizuela (11), Puerto (-), López-Arostegui (3), J.Hernangómez (13), Pradilla (6) y Sima (DNP).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (CAN), Paulo Marques (POR) y Petar Pesic (SER). Señalaron una falta antideportiva a Shermadini (min.28) y una técnica a Goga Bitadze (min. 33).

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).