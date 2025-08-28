Scariolo entona el mea culpa por la derrota ante Georgia

Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, hizo autocrítica tras la derrota en el debut en el Eurobasket 2025 ante Georgia por 83-69 e indicó que debería haber explicado a sus jugadores que su rival era "más físico y con experiencia".

Scariolo asumió gran parte de las culpas de la derrota de este miércoles y subrayó la diferencia física en la lucha por el rebote como una de las claves de la mala imagen de España en el encuentro, además de felicitar a Georgia por su "merecida" victoria.

"Son un equipo con mucha experiencia, con jugadores de mucho nivel. Han merecido ganar. En cuanto a nosotros, creo que yo no he sido capaz de mostrar a mi equipo que Georgia era un conjunto más físico y alto que nosotros y que debíamos hacer un esfuerzo extra para igualarlos. Hemos cogido 16 rebotes menos...Es mi culpa, aunque no hemos jugado con la disciplina que requería un partido así y, aunque la mitad del equipo jugaba hoy su primer partido a este nivel, podemos hacerlo mejor. Pudimos remontar, pero nunca estuvo en peligro para Georgia", analizó.

Esta autocrítica también se vio en las declaraciones de algunos jugadores como los hermanos Hernangómez, que apuntaron a que el equipo español no salió como debería en un partido de esta magnitud y ante un rival tan físico.

Los jugadores de la selección española, cabizbajos tras la derrota ante Georgia. / GEORGI LICOVSKI / EFE

"Es muy honrada la autocrítica por parte de los jugadores. Por mi parte, creo que tenía que pintar al rival mucho peor o mucho mejor, según se mire, para convencerles de que este es uno de los equipos más físicos y con más experiencia de la competición y que, sobre todo en el rebote, podían ponernos en problemas. No lo hemos hecho y creo que el rebote ha sido importante en el partido", continuó Scariolo.

Falta de experiencia

En un equipo con 26 años de media y con jugadores como Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Santi Yusta, Josep Puerto o Yankuba Sima, que nunca han disputado un campeonato de Europa con España, el entrenador de la selección remarcó que la derrota de este miércoles debe ser una "lección", ya que se está jugando la verdadera competición.

"La preparación es una cosa y la competición es otra. Esta lección la hemos tenido que aprender hoy. La competición es más dura, los rivales salen al 100% y tú tienes que responder. Hay que recuperarse y ganar el siguiente", afirmó.

Sergio Scariolo da indicaciones a los jugadores durante un tiempo muerto. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Malos porcentajes en tiros libres

Respecto al mal porcentaje en los tiros libres de sus jugadores, Scariolo indicó que "no influyeron en el resultado final", pero dejó el recado de que no se puede desperdiciar la oportunidad de sumar puntos fáciles en un equipo que no está sobrado de "talento".

"Hay que comparar los porcentajes de los jugadores durante la temporada con lo de hoy. Cuando un jugador baja sus porcentajes tiene que esforzarse para mantener el nivel que el equipo espera de él. Creo que los porcentajes en el tiro libre no han influido en el resultado final, pero no estamos en condiciones, a nivel de talento, de desperdiciar ocasiones como los tiros abiertos y los tiros libres", sentenció.

España, que suma su primera derrota en el casillero, disputará su segundo partido del grupo C este sábado ante la selección de Bosnia.