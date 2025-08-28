Willy Hernangómez: "No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así"

Toca reflexionar y nadie mejor que el capitán para marcar el camino a seguir después de un serio tropiezo en el debut del Eurobasket ante Georgia. Así, Willy Hernangómez indicó que el equipo salió a jugar este miércoles sin la "dureza" que requería el rival, contra el que cayó con claridad por 83-69.

En declaraciones recogidas por RTVE al final del partido, el mayor de los Hernangómez se mostró autocrítico con el partido y con la actuación del equipo y argumentó que cometieron "todos los errores que no debían cometer".

Partido a rebufo

"No es el partido que queríamos. No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido todos los errores que no teníamos que cometer, pero bueno, no queda otra que trabajar y pensar en el siguiente. Cuando jugamos como equipo tenemos posibilidades, cuando no, salen las cosas como hoy", analizó.

Caras largas en los jugadores de España tras la derrota ante Georgia / GEORGI LICOVSKI / EFE

En un encuentro en el que España fue casi todo el partido a rebufo y fue incapaz de mantener una distancia en el marcador, Hernangómez afirmó se trata de "detalles", pero aseguró que la selección ya piensa en los próximos partidos, empezando por el del próximo sábado ante Bosnia.

Pensando en el futuro

"Es de esos lapsus de concentración, detalles...Ha sido un partido bastante malo, pero ya ha pasado. Seguiremos trabajando para que no ocurra lo mismo de hoy", remarcó.

"Hay margen de mejora, seguro. Vamos a trabajar muy duro para los siguientes partidos dar la cara y conseguir victorias. No queda otra, recuperarnos y preparar bien el próximo partido", finalizó.