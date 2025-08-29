España debe cambiar la cara para sumar la primera victoria en el Eurobasket

El primer partido casi a todo o nada en el Eurobasket 2025 le llega a España pronto, demasiado pronto. La Familia se mide este sábado a Bosnia - Herzegovina en la segunda jornada del campeonato con la obligación de ganar, después del descalabro ante Georgia en el estreno. Además toda gota cuenta y hacerlo por una buena diferencia ayudará a la hora de resolver el grupo. El equipo, tanto los iniciales como la segunda unidad, deben dar un paso adelante, pero sobre todo, jugadores como los Hernángomez o el NBA Aldama.

El equipo de Sergio Scariolo llega escarmentado de ese primer aviso serio, precisamente, el seleccionador entonó el mea culpa sin pudor tras el partido. ""Son un equipo con mucha experiencia, con jugadores de mucho nivel. Han merecido ganar. En cuanto a nosotros, creo que yo no he sido capaz de mostrar a mi equipo que Georgia era un conjunto más físico y alto que nosotros y que debíamos hacer un esfuerzo extra para igualarlos. Hemos cogido 16 rebotes menos...Es mi culpa, aunque no hemos jugado con la disciplina que requería un partido así y, aunque la mitad del equipo jugaba hoy su primer partido a este nivel, podemos hacerlo mejor. Pudimos remontar, pero nunca estuvo en peligro para Georgia", aseguró el técnico.

Sergio Scariolo observa resignado como sus jugadores no son capaces de imponerse a Georgia en el partido inaugural / GEORGI LICOVSKI / EFE

Una autocrítica que también asumió uno de los veteranos del equipo, Willy Hernángomez: "No es el partido que queríamos. No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido todos los errores que no teníamos que cometer, pero bueno, no queda otra que trabajar y pensar en el siguiente. Cuando jugamos como equipo tenemos posibilidades, cuando no, salen las cosas como hoy".

En el equipo saben perfectamente qué deben hacer para mejorar la imagen del primer día. Minimizar las pérdidas es un punto importante, puesto que Georgia las castigó en forma de puntos constantemente con 18 por los 11 de España en esa faceta.

Georgia's Goga Bitadz holds the ball during the Eurobasket, European Basketball Championship Group C match between Spain and Georgia at the Spyros Kyprianou Arena in Limassol, Cyprus, Thursday, Aug. 28, 2025. (AP Photo/Chara Savvidou) / Chara Savvidou / AP

La circulación de balón en ataque estático es otro de los ítems a mejorar. En uno de los tiempos muertos del partido se pudo ver a Scariolo incidir en que no botarán eternamente sus jugadores y dinamizaran el juego. Precisamente el ataque dejó unos números muy flojos tanto en porcentaje de triples como de tiros libres (21.9% T3) y (46.2% en TL).

Por otro lado la defensa también es un asunto pendiente tras la derrota. Georgia cargó una y otra vez el rebote ofensivo (16-9) y España deberá cerrar su zona para evitar otra sangría.

Sergio de Larrea ante Kamar Baldwin en el primer partido del Eurobasket. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Desde el prisma taronja habrá que estar atentos al papel de Sergio de Larrea. De los jugadores del Valencia Basket presentes en el Eurobasket fue el único que salió de inicio frente a Georgia. El resto participaron todos a excepción de Yankuba Sima.

De Larrea firmó 3 puntos, 2 rebotes y las destacables 5 asistencias en 23 minutos. Pradilla y López Arostegui fueron importantes en la rotación con unos quince minutos en pista y Puerto solo participó 7 minutos. La necesidad de cerrar la pintura podría darle un protagonismo a Yankuba Sima.

Un rival relajado tras arrasar a la anfitriona

Bosnia - Herzegovina se enfrenta a la segunda jornada del campeonato con la tranquilidad de haber sumado una gran victoria en el primer partido. Los balcánicos vencieron por 27 puntos de ventaja a Chipre en el inaugural (91-64).

La gran estrella y amenaza del equipo de Adis Beciragic es Jusuf Nurkic. El pivot de Utah Jazz anotó 18 puntos, adornados con 6 rebotes y dos robos en el primer partido.

En el equipo balcánico también se encuentra un viejo conocido de la Liga Endesa. Edin Atic, que ha jugado este curso para Río Breogán, disputó 22 minutos para 8 puntos y 4 asistencias. Bosnia Herzegovina no ha podido contar en este Eurobasket con Dzanan Musa por lesión.

El NBA Nurkic es la gran estrella de Bosnia-Herzgovina / EFE

Respecto a los precedentes esta será la segunda ocasión en la que se enfrente España y el cuadro balcánico. En el Eurobasket de 1993 la selección española ganó (96-89) en un duelo en el que según la FEB, ninguno de los doce componentes del equipo había nacido.

El resto de partidos del Grupo C: Italia - Georgia (14:00h) y Chipre - Grecia (17:15h)