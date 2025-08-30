España gana el oro en el 3x3 de Debrecen con las subcampeonas olímpicas

La selección española femenina de 3x3 sigue haciendo historia y con ella, las valencianas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, que volvieron a compartir experiencia con Gracia Alonso y Juana Camilión, todas ellas subcampeonas olímpicas en París 2024.

Las cuatro se colgaron este sábado el oro en el torneo de Debrecen (Hungría) tras batir en la final al equipo de la República Checa.

El camino hacia la final

Las españolas ganaron primero a Italia por 21-10, luego a la República Checa por 19-16 y ya en cuartos a las Amazonas de Ulán Bator.

En semifinales batieron en un igualado duelo a Países Bajos gracias a una canasta de Vega Gimeno en el último segundo de la prórroga.

Vega Gimeno, de nuevo MVP en un gran torneo internacional de 3x3. / FIBA

Quinta medalla de 2025

En la pugna por el oro, las españolas dieron cuenta de las checas con un rotundo 21-9 para sumar su quinta medalla de 2025 y a una semana del Europeo, en el que defienden el título.

España B, eliminada en cuartos

Por otra parte, la selección española B, que compitió con el nombre de Madrid, debutó con victoria 21-14 ante Rumanía y siguió con triunfo ante Singapur 21-7.

Luego Madrid cayó 18-20 ante las a la postres semifinalistas del Rapid Bucarest, y cerró la fase de grupos con victoria ante Alemania en la prórroga 21-19. El trayecto acabó en cuartos ante Países Bajos (21-11).