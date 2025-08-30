3X3
España gana el oro en el 3x3 de Debrecen con las subcampeonas olímpicas
Vega Gimeno, clave en la semifinal y en la final en una selección en el que también estuvo Sandra Ygueravide
La próxima semana defienden disputan el Europeo en el que son las vigentes campeonas
La selección española femenina de 3x3 sigue haciendo historia y con ella, las valencianas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, que volvieron a compartir experiencia con Gracia Alonso y Juana Camilión, todas ellas subcampeonas olímpicas en París 2024.
Las cuatro se colgaron este sábado el oro en el torneo de Debrecen (Hungría) tras batir en la final al equipo de la República Checa.
El camino hacia la final
Las españolas ganaron primero a Italia por 21-10, luego a la República Checa por 19-16 y ya en cuartos a las Amazonas de Ulán Bator.
En semifinales batieron en un igualado duelo a Países Bajos gracias a una canasta de Vega Gimeno en el último segundo de la prórroga.
Quinta medalla de 2025
En la pugna por el oro, las españolas dieron cuenta de las checas con un rotundo 21-9 para sumar su quinta medalla de 2025 y a una semana del Europeo, en el que defienden el título.
España B, eliminada en cuartos
Por otra parte, la selección española B, que compitió con el nombre de Madrid, debutó con victoria 21-14 ante Rumanía y siguió con triunfo ante Singapur 21-7.
Luego Madrid cayó 18-20 ante las a la postres semifinalistas del Rapid Bucarest, y cerró la fase de grupos con victoria ante Alemania en la prórroga 21-19. El trayecto acabó en cuartos ante Países Bajos (21-11).
