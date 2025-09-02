España cae ante Italia y se jugará el pase a octavos en la última jornada

España dejó escapar la oportunidad de asegurar la clasificación para los octavos de final del Eurobasket tras sufrir su segunda derrota en la primera fase. Los de Sergio Scariolo no pudieron con Italia (67-63) y tendrán que esperar a este jueves (30:3 para buscar el pase a los cruces ante Grecia. Aun perdiendo ante los helenos, España podría entrar en octavos si antes Georgia supera a Bosnia. Los de Scariolo, víctimas de su mala puntería y sus bajos porcentajes de acierto en el tiro, especialmente en la segunda parte, fueron incapaces de llevarse un partido que había empezado de la mejor forma con un 13-0. La gran actuación del jugador del Valencia Basket, Sergio de Larrea, autor de 15 puntos, y que capturó 7 rebotes y dio una asistencia, no fue suficiente. De Larrea se llevó el 'duelo taronja' ante el también jugador del Valencia BC, Darius Thompson, en las filas italianas que anotó 7 puntos.

Con Sergio de Larrea como director de juego, arrancaba España el partido y era el base taronja precisamente el que inauguraba el marcador con un triple (0-3, en el minuto 2) y se erigía en el líder del equipo español con un gran inicio de partido. Aldama ampliaba la renta con una peleada canasta bajo los aros. España empezaba bien, con intensidad en defensa y frescura en ataque. De Larrea, con su segundo triple seguía abriendo brecha (0-8) mientras el marcador de Italia seguía en blanco cuando se cumplía ya el minuto 5 de partido. El 0-10 firmado por Brizuela motivaba el tiempo muerto italiano.

López-Arostegui y Jaime Pradilla entraban en juego

Entraba en la cancha el segundo actor taronja de la noche, Xabi López-Arostegui mientras Scariolo le daba un merecido descanso a de Larrea. No tardaba tampoco en hacer su aparición Jaime Pradilla. El marcador reflejaba un 0-13 hasta que en el minuto 7 llegaba la primera canasta italiana que por fin despertaba y enlazaba una racha de 6-0 con el jugador del Valencia Basket Darius Thompson como uno de los artífices de la reacción (6-15). Pese a ello, España cerraba el primer cuarto con un buen balance: 8-18.

Jaime Pradilla / FEB

Josep Puerto, con dos triples, frenaba a Italia

Con un 4-0 de salida y al igual que en el primer cuarto con Saliu Niang como protagonista, Italia recortaba diferencias. Al igual que en el primer cuarto, la primera canasta de España tenía firma taronja, esta vez a cargo de Josep Puerto que con un triple cortaba la reacción italiana. Le contestaba con la misma moneda su nuevo compañero de equipo, Darius Thompson y de nuevo replicaba Puerto con otro triple protagonizando un vibrante duelo taronja (18-24). Aparecía por primera vez la estrella italiana, Fontechio que se unía al festival de triples y apretaba el marcador (21-24 min. 14). España perdía eficacia en el tiro de tres e Italia se mostraba más incisiva en ataque.

Josep Puerto / FEB

De nuevo con de Larrea en la dirección de juego, España luchaba por mantener la delantera e nel marcador. Italia dominaba el juego interior con Diouf como protagonista que empataba el encuentro 25-25. Y de nuevo era de Larrea el que asumía la responsabilidad contestando con un triple que elevaba su cuenta personal a 10 puntos. España, con una buena defensa, lograba contener a los italiana y se mantenía por delante. Llegaba la primera canasta de Pradilla (27-34). Con 30-36 se llegaba al descanso.

Igualdad en el tercer cuarto

Dos tiros libres para los italianos inauguraban el marcador pero de Larrea, con un triple, seguía en estado de gracia y volvía a incrementar la renta (32-40 min. 21). El partido entraba en una fase de igualdad, a ambos equipos les costaba anotar y las defensas se intensificaban. España resistía por delante pero siempre con el acecho italiano.

El peligro se cernía sobre el conjunto español y con 44-45, Scariolo paraba el juego. Una penetración de Puerto evitaba momentáneamente la remontada italiana que, por segunda vez en el partido, lograba igualar la contienda: 47-47 a falta de 1 minuto para finalizar el tercer cuarto. La remontada llegaba en los últimos segundos en los que por primera vez Italia se ponía por delante cerrando el tercer cuarto con 49-47.

Último cuarto

Un triple de Saint-Supery devolvía la delantera a España en los primeros compases del último cuarto. España seguía con problemas para anotar mientras Italia dominaba el juego interior. Thompson también aportaba en ataque e Italia lograba su máxima renta (57-52 min.34). Tocaba sufrir. Cada ataque era ahora vital. España apelaba a acciones individuales para mantener la igualdad (60-57 min. 36). España reaccionaba y con un triple de Aldama, empataba el partido a 62 con menos de 2 minutos por jugar. Italia pedía tiempo muerto. Un tiro libre convertido por Sergio de Larrea le daba una pírrica venaja a España 62-63 para afrontar el último minuto. Dos tiros libres ponían a Italia por delante de nuevo (64-63) a falta de 31 segundos. España desperdiciaba un ataque vital que acababa de la peor forma, con una antideportiva de Parra. Con 14 segundos de partido Italia disponía de 2 tiros libres: metía los dos (66-63) y la última posesión. La victoria se la llevaba Italia por 67-63.

Ficha técnica:

67 - Italia (10+20+19+18): Pajola (2), Spagnolo (3), Fontecchio (8), Melli (-), Diouf (14) -cinco inicial-; Thompson (7), Ricci (11), Spissu (7), Niang (10), Gallinari (2), Procida (3).

63 - España (18+18+11+16): De Larrea (15), Parra (1), Aldama (19), Yusta (2), Willy Hernangómez (1) -cinco inicial-, Saint-Supéry (7), Brizuela (7), Puerto (9), Pradilla (2), Juancho Hernangómez (-), López-Arostegui (-).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (Canadá), Jorge Vázquez (Puerto Rico) y Peter Praksch (Hungría). Eliminaron por cinco faltas personales a Melli (m.37) y a Brizuela (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).