Horario y dónde ver el España-Grecia en el que los de Scariolo se juegan el pase a octavos

Tras caer el pasado martes ante Italia por 67-63, España se juega este jueves, 4 de septiembre en la última jornada de la Fase de Grupos, su clasificación para los octavos de final del Eurobasket. Los de Scariolo se miden este jueves 4 de septiembre a Grecia (20:30 horas, Teledeporte y RTVE Play). Incluso perdiendo, España se metería en los cruces si antes Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina. Tras su gran actuación ante Italia, las miradas estarán puestas en el base del Valencia Basket Sergio de Larrea que tratará de conducir al equipo hacia octavos. Junto a él estarán los otro representantes taronja en la selección: Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xavi López-Arostegui y Yankuba Sima. Éste último, que no jugó ante Italia, luchará por tener su oportunidad ante Grecia. España, que tendrá que mejorar su bajo porcentaje de acierto en el tiro que le lastró ante Italia, también apelará a Santi Aldama, que lideró durante muchos minutos a España ante Italia.

Con Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, la estrella griega se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias en la rodilla, algo que acusó el equipo heleno y que fue una de las causas de su derrota ante Bosnia, aunque sí estará frente a España. El jugador de los Milwaukee Bucks, dos veces MVP de la NBA, no se vistió de corto contra Chipre y tampoco ante Bosnia pero los de Scariolo no se 'librarán' de uno de los jugadores más mediáticos del Eurobasket. Otros hombres que España tendrá que vigilar muy de cerca son Vassilis Spanoulis, finalista de la pasada edición de la Euroliga al frente del Mónaco, Kostas Sloukas, Kostas Papanikolau, Konstantinos Mitoglou o Tyler Dorsey.

Resultados inesperados

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

Finalmente, pequeños detalles permitieron a los transalpinos llevarse el choque, dejando a 'La familia' con algunas dudas y la papeleta de tener que pelear hasta el final para clasificarse entre los cuatro primeros debido a su actual balance de 2-2, fruto de ese tropiezo ante Italia y de otro en su debut contra Georgia, y de dos triunfos frente a bosnios y chipriotas.

Podría clasificarse antes de jugar

España podría saltar al parqué sin presión, puesto que Bosnia y Georgia se verán las caras a las 14:00 horas. Sin embargo, un triunfo bosnio le obligaría a un partido a vida o muerte contra los griegos, que ya están clasificados, pero deberían buscar amarrar el primer puesto para tener un cruce a priori más sencillo.