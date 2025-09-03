Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, van a por la Copa de Europa 3x3

Las valencianas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno buscan un nuevo título internacional, esta vez en la Copa de Europa 3x3 que se disputa desde este viernes 5 de septiembre en la capital de Dinamarca, Copenhague. Las dos valencianas, junto a Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño vuelven a la acción con la revalidación del título de campeonas como gran objetivo. Por delante les espera tres días de competición con los 12 mejores equipos del viejo continente.

España va a por otro título / FEB

El cuarteto clásico

Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno jugaron su primer torneo juntas en la Copa de Europa de 2023, consiguiendo una plata en Jerusalén. Dos años después tienen en su palmarés la plata olímpica y el oro europeo del pasado verano en Viena, además de un buen puñado de títulos de Women’s Series. Un equipo de garantías.

A las cuatro jugadoras que competirán en Dinamarca se le unen un grupo de nombres que ha trabajado durante todo el verano en concentraciones en Utebo y València, además de disputar torneos de Women’s Series. Se trata de jugadoras como Alba Prieto, Ceci Muhate, Ainhoa Lacorzana, Marta Canella, Júlia Soler, María Roters, Anna Palma, Laura Méndez…

Vega Gimeno / FEB

Una primera fase peligrosa

España parte como cabeza de serie número 3 (por detrás de Países Bajos y Francia) y se encuentra enclavada en el Grupo C junto a Hungría (6) y Gran Bretaña (11). Los dos partidos serán el sábado, a las 16:00 horas ante las magiares y a las 19:00 ante las británicas. Los dos primeros clasificados pasan a cuartos de final.

Los cuartos de final enfrentarían a España ante un equipo del Grupo A, formado por Países Bajos, Austria y Lituania. Las primeras son campeonas del mundo y vienen de hacer una gran temporada en el Women’s Series.

Vigentes campeonas

España tiene dos títulos en categoría femenina (2021 y 2024) y tres platas (2017, 2019 y 2023). Francia es la otra gran dominadora con tres oros, una plata y un bronce. En Copenhague vuelven a ser dos de los grandes favoritos a medalla junto a Países Bajos, Alemania, Polonia o Azerbayán.

Tres títulos en cinco torneos del Women’s Series es un porcentaje de gran mérito. España venció en Marsella, Orleans y Debrecen y son segundas en la clasificación de la temporada con el pase a la Final de Shanghai ya en el bolsillo. Eso sí, sigue estando la espinita de la Copa del Mundo, donde cayeron eliminadas en cuartos de final impidiendo su primera medalla en el torneo.

Dinamarca no es una de las potencias europeas en el baloncesto 3x3 pero se ha volcado en la organización del evento. La sede será Ofelia Plads, un espacio público en el muelle de Kvaesthus, dentro del puerto de Copenhague, habitual de eventos culturales y deportivos.