La victoria de Bosnia obliga a España a ganar a Grecia

Sin margen de error. Obligada a ganar. Así afrontará la selección española el partido de esta noche (20:30 horas, Teledeporte) ante Grecia en la última jornada del Eurobasket. Los de Sergio Scariolo se juegan a una carta, a cara o cruz, la clasificación para los octavos de final. España necesitaba que Georgia ganase a Bosnia-Herzegovina para afrontar con tranquilidad el partido ante los griegos pero Bosnia no ha fallado y ha ganado a los georgianos por 84-76. Con su victoria, el equipo bosnio logra la clasificación para octavos de Final pero deja a España contra las cuerdas. Una derrota ante Grecia les dejaría fuera del grupo de los 16 mejores del Eurobasket.

Así queda de momento la clasificación

Tras el triunfo de los bosnios, y ante una más que previsible victoria de Italia contra Chipre, la selección más débil de todo el torneo, si España perdiese se quedaría automáticamente fuera de la cita, y pasarían a estar clasificadas en este orden Grecia, Italia, Bosnia y Georgia. Y si ganase ocuparía la segunda posición, por detrás de los italianos y por delante de bosnios y griegos.

La selección española tendrá que apelar a su mejor versión para superar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo. El conjunto heleno recupera a su gran estrella para el partido de esta noche tras perderse los dos últimos por molestias físicas.

Bosnia ya está en octavos / FIBA

Sólo vale ganar

Una victoria de Georgia hubiera clasificado directamente a España que ahora necesita ganar para meterse en los cruces. España, encuadrada en el Grupo C afronta esta quinta y última jornada de la fase de grupos con un balance de dos victorias (las cosechadas ante Chipre y Bosnia) y dos derrotas, ante Georgia e Italia.

El grupo de España se cruzará en la primera de las eliminatorias directas, que se disputarán hasta la final en Riga, con los equipos del grupo D, donde ya han confirmado su presencia entre los 16 mejores Israel, Francia, Polonia y Eslovenia.