España se mete en cuartos donde le espera Lituania

Gran comienzo de la Selección Femenina en la Copa de Europa 3x3. La primera fase se salda con dos victorias solventes y una clasificación para cuartos de final. De los 12 equipos que comenzaron el torneo quedan tan solo ocho. El equipo español, con las valencianas Sandra Ygueravide y Vega Gimeno no falló y sumó dos triunfos.

ESPAÑA VS GRAN BRETAÑA (21-13)

Anotadoras : Sandra Ygueravide (9), Gracia Alonso de Armiño (6), Vega Gimeno (4), Juana Camilión (2)

Era un debut peligroso ante un equipo desconocido y con gran poderío físico. Pero España salió muy intensa y consiguió rápidamente las primeras ventajas. Ygueravide, con cuatro canastas dobles, destrozaba la defensa británica, mientras que Gracia hacía su siempre sólida labor. Costó cerrar el encuentro cuando estaba ya controlado pero las sensaciones fueron muy buenas con las cuatro jugadoras aportando.

ESPAÑA VS HUNGRÍA (21-12)

Anotadoras : Vega Gimeno (7), Juana Camilión (5), Gracia Alonso de Armiño (5), Sandra Ygueravide (4)

Con el pase ya en el bolsillo (Hungría había vencido a Gran Bretaña) estaba en juego el liderato del grupo y enfrentarse a Lituania o a Países Bajos en los cuartos de final. Las de Nuria Martínez fueron a por la victoria ante una Hungría peleona en los primeros minutos de juego. Juana Camilión, con una defensa espectacular y un ‘and one’ de mucho mérito ponía las primeras ventajas importantes. Aunque fue Vega Gimeno la que sentenció la victoria con canastas cerca del aro.