Miarco Petraher, subcampeón de España

El Miarco Petraher, de Valencia se proclamó subcampeón de España de baloncesto en silla de ruedas 3x3 al caer en la final ante Los 'Caimanes on wheels', equipo formado por los internacionales Ignacio 'Pincho' Ortega, Adrián García Ingelmo, Paco García Quiles y Pau Poyato. La localidad madrileña de Móstoles acogió la final de baloncesto en silla de ruedas 3x3 al en la que Los Caimanes se impusieron (8-1) a Miarco Petraher, de Valencia.

Seis participantes

Los cinco equipos participantes en el torneo nacional fueron CD Discaesports, Madrid, Caimanes on wheels, Optical Raíces Móstoles y Miarco Petraher.

El formato de competición fue todos contra todos con los cuatro mejores en semifinales y los dos vencedores en la final.

Los grandes dominadores del campeonato fueron 'Caimanes on wheels', recientemente subcampeones del mundo con la selección española en Sun City (Sudáfrica), que contaron todos sus partidos por victorias. Segundo fue Miarco Petraher y tercero Discaesport.

Los jugadores más destacados fueron Oscar Ríos (punto bajo. Petraher), Adrián García Ingelmo (punto medio. Caimanes), 'Pincho' Ortega (punto alto. Caimanes) y el MVP Pau Poyato (Caimanes).

La final contó con la presencia de Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física; Manuel Bautista, alcalde de Móstoles; Gabriel Monteserín, concejal de Seguridad, Emergencias y Medioambiente; y Ángel Álvarez, concejal de Deportes y Seguridad.

Antes de esta segunda edición, en la primera, el ganador fue UCAM Murcia, secundado en el podio por Fundación FDI, plata, y CE Costa Daurada Reus, bronce