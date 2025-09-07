El segundo bombazo del Eurobasket, con sello del Mur dels Somnis

Si la Finlandia de Lauri Markkanen protagonizó el primer gran bombazo de los octavos de final del Eurobasket al eliminar a una Serbia que era la gran favorita al oro, este domingo llegó una nueva sorpresa mayúscula con la eliminación de Francia ante la Georgia del extaronja Tornike Shengelia, que se impuso por (70-80) para llegar por primera vez a los cuartos de final del Eurobasket.

Los de Aleksandar Dzikic ya habían derrotado a España en el primer partido del Eurobasket, con un 83-69 que acabó siendo decisivo para su clasificados a octvos, ya que empataron a dos victorias con los de Scariolo y pasaron como cuartos empatados con España.

En aquel encuentro, Shengelia anotó 13 puntos, pero su rendimiento a ido a más y, a sus 33 años, ha sido uno de los jugadores decisivos para eliminar a la todopoderosa Francia. Sus 24 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 27 de valoración fueron claves en el triunfo de su selección, en la que compartió protagonismo con un Kamar Baldwin que también llegó a los 24 puntos, con 4 rebotes, 2 asistencias y 30 de valoración.

Protagonismo desde el inicio

El primer cuarto fue cosa de cuatro jugadores. Shengelia y Baldwin en el bando gerogiano comenzaron ya con ganas y se repartieron los dieciséis puntos de salida de los suyos, nueve el reciente fichaje del Barça y siete el de origen estadounidense. Y por el otro fueron Guerschon Yabusele y Sylvain Francisco los que tiraron del carro, con diez puntos el primero y seis el segundo (20-24, m.10).

Esa dependencia del talento individual era algo mas previsible en Georgia, que aun así no lograba meter en faena a su gran estrella, el pívot Goga Bitadze. Pero resultaba alarmante en el caso de su rival, acostumbrado a apoyarse sobre el colectivo para ofrecer sus mejores prestaciones.

Tornike Shengelia, durante el partido de octavos del Eurobasket ante Francia / AP

El 2 de 12 en triples de la primera parte, un 17%, fue un claro síntoma de que no iba a ser una tarde fácil para los de azul. Pese a ello confiaban en poder arreglar las cosas con el devenir del duelo; algo que le había sucedido a otras candidatas al título como Turquía o Alemania en sus respectivos cruces contra Suecia o Portugal.

No fue así porque los georgianos, ya con Bitadze aportando, no les dieron opciones. Solo un 9-0 permitió a los franceses situarse arriba desde el 2-0, poniendo el 35-33 a falta de dos minutos para el descanso. Pero a partir de ese momento solo en un pequeño tramo del tercer cuarto lograron mirar por el retrovisor a su oponente, que tomó el mando para no soltarlo más.

Triple decisivo de Shengelia

Esa resistencia fue patente incluso en un contexto que no era sencillo, pues todo entró más o menos equilibrado en los últimos diez minutos, con el bando galo teniendo que remontar solo cuatro puntos. Un triple de Beka Burjanadze y una canasta de Baldwin nada más salir a pista abrió la brecha e hizo que persistiera la sensación de que Francia perseguía sombras, que cuando estaba acercándose los otros se alejaban.

Estadísticas de Georgia en su partido de octavos del Eurobasket ante Francia. / FIBA

Y esta se hizo aún más patente cuando fue capaz de empatar primero a 66 y luego a 68 a falta de tres minutos. En ese momento en el que al a priori más débil deberían temblarle las piernas, respondieron de nuevo los georgianos, con un triple de Shengelia y tres libres de Baldwin que terminaron por inclinar la balanza a su favor.

De esta manera, Georgia se cuela entre los ocho mejores por primera vez en su historia y se medirá ahora a Finlandia en una eliminatoria de 'cenicientas' que todos esperaban que jugaran Serbia y Francia.

Shengelia, en el Mur dels Somnis

La estrella georgiana, que ha firmado por el FC Barcelona, se formó en la cantera del Valencia Basket y llegó a debutar en el primer equipo taronja con apenas 17 años. Aquel 8 de febrero de 2009 solo jugó 9 minutos, pero fueron suficientes para sumar sus primeros 7 puntos en la ACB, además de lograr dos rebotes y una asistencia.

'Toko' llegó a jugar seis partidos de taronja en la ACB, saliendo de inicio en tres de ellos. Antes de arrancar la temporada 2010-11 se desvinculó del club para jugar en la Liga belga, dejando atras una media en España de 3,3 puntos, 1,7 rebotes, 0,5 asistencias y 3 créditos de valoración.

Al debutar en el primer equipo taronja, su nombre figura en el 'Mur dels somnis' de L'Alqueria del Basket, en lo que fue el inicio de uno de los mejores jugadores de Europa de la última década.