ADIV lanza la campaña "No te quedes en casa, juega al Baloncesto en Silla de Ruedas”

La asociación ADIV, dentro del proyecto “La Dipu te acerca el Deporte Adaptado”, ha puesto en marcha la campaña la “No te quedes en casa, juega al Baloncesto en Silla de Ruedas”.

Objetivos

A través de esta campaña ADIV pretende llegar a los más jóvenes y acercarles el Baloncesto Adaptado, con el objetivo de normalizar el baloncesto adaptado y la discapacidad. Esta campaña se compone de diferentes acciones, como la organización de eventos de Baloncesto en Silla de Ruedas en diferentes localidades (13 de Septiembre en Genovés y 27 de Septiembre en Montserrat, entre otros), visitas a centros médicos, organizaciones y diferentes asociaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad física, centros educativos, etc…

Visibilidad en resdes sociales

Además, esta semana ha lanzado en sus sociales (Instagram, adiv_asociacion y Facebook, ADIV Deporte Inclusivo de Valencia, y en el siguiente enlace de Youtube https://youtu.be/yfBOkDjYi6E de su canal ) un video donde se acerca el Baloncesto en Silla de Ruedas a través de componentes de ADIV y de diferentes personalidades que de una manera altruista han colaborado en el cómo, Roro (una de las influencer con mayor popularidad en la actualidad en España entre los más jóvenes), Nacho Rodilla (leyenda del Baloncesto Valenciano y comentarista en A Punt) y Óscar Onrubia ( uno de los mejores jugadores del mundo de BSR en la actualidad y que ha ganado 4 copas de Europa con su club el Amiab Albacete, además de ser una persona muy activa en redes sociales normalizando y acercando la discapacidad a través, muchas veces, del humor).

Acercar el baloncesto adaptado a todos

En ADIV siguen siendo activos para acercar el baloncesto adaptado a todas las personas, con y sin discapacidad, especialmente a los más jóvenes y que se animen a hacer deporte, y como destaca Pilar Serrano (psicóloga de ADIV) “En ADIV trabajamos con ilusión por crecer como entidad deportiva en base a la convicción: de que el baloncesto adaptado e inclusivo trasciende su dimensión lúdica y competitiva convirtiéndose en una potente herramienta de desarrollo integral, con un impacto profundo en el bienestar personal, la competencia social y la salud emocional de los deportistas”.

Destacar, que ADIV, no solo cuenta con su Escuela Inclusiva de BSR, si no también que su equipo AGC ADIV participa en Primera División, siendo el máximo representante a nivel provincial autonómico en el Baloncesto Adaptado.