Las críticas de un exjugador taronja el arbitraje sufrido por Eslovenia ante Alemania

Klemen Prepelic, escolta internacional esloveno, criticó la gran diferencia de tiros libres entre los pitados a favor de su selección y los señalados en contra durante el encuentro de cuartos de final del Eurobasket en el que perdieron contra Alemania por 99-91.

Tiros libres

"Fuimos mejores durante 37 ó 38 minutos, hasta que nos dejaron jugar físico. Si miras las estadísticas ve que ganamos el rebote, que dimos las mismas asistencias y que solo hay una cosa que llama la atención, 37 tiros libres para ellos y 25 para nosotros; 24 faltas pitadas a ellos y 31 a nosotros", dijo en sala de prensa el exjugador del Valencia Basket.

"¿Crees que es normal que en un encuentro del nivel de unos cuartos de final del Eurobasket un equipo lance 13 tiros libres en los dos últimos minutos después del juego físico que se permitió jugar? Para mi no son cosas normales, siendo sincero, especialmente viendo cuántas faltas Luka (Doncic) recibió en cada una de las jugadas", señaló.

Reflexión

El jugador siguió con su reflexión: "Obviamente no se pueden pitar todas las faltas, un jugador no puede tirar 100 tiros libres. Pero al menos no le pites a la súper estrella en el primer minuto una técnica, es ridículo. Es inaceptable".

"Nosotros podemos culparnos de muchas cosas y tenemos que analizarlo todo, pero creo que dimos muchos pasos adelante en lo que se refiere a no hablar con los colegiados y creo que no perdimos la cabeza hasta que estas cosas pasaron. No quiero hacer de menos su calidad porque para mi son uno de los mejores equipos del torneo si no el mejor, pero una diferencia de 37 a 25 en tiros libres es muy grande", completó.