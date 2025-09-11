Pedro Robles y Álex Urtasun, en el partido de Leyendas de la ACB

Este viernes, 12 de septiembre, a las 20:00 horas, la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), la Federación Española de Baloncesto (FEB), el Club Jansen BT y la Comunidad de Madrid organizan el "Partido de Leyendas Amigos de Pedro Robles vs Amigos de Tomás Bellas" en el Polideportivo Torrelodones de la ciudad madrileña de Torrelodones. Enfrente, dos exjugadores del Pamesa Valencia (antiga denominación del actual Valencia Basket) como son Pedro Robles y Álex Urtasun.

Las plantillas de los dos equipos

En el equipo de Pedro Robles (ex Estudiantes y Pamesa Valencia) competirán el propio Pedro Robles, Andrés Miso (ex Estudiantes y Cajasol Sevilla), César Arranz (ex Estudiantes y Caja San Fernando), Fran Fermoso (comentarista de partidos ACB), Rubén Amón (periodista y escritor), Gonzalo Martínez (ex Estudiantes y CB Gran Canaria), Sergio Sánchez (ex Baloncesto Fuenlabrada y Lagun Aro GBC), Lucio Angulo (ex Real Madrid y Taugrés Baskonia) e Iñaki de Miguel (ex Olympiacos y Unicaja Málaga).

En el equipo de Tomás Bellas (ex UCAM Murcia y Baloncesto Fuenlabrada) competirán el propio Tomás Bellas, Javier Beirán (ex Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria), Richard Nguema (ex Real Madrid y Estudiantes), Roberto Guerra (ex Basket Zaragoza y CB Gran Canaria), Nacho Martín (ex Barcelona y MoraBanc Andorra), Pepe Pozas (ex Real Betis y Obradoiro), Álex Urtasun (ex Pamesa Valencia y SLUC Nancy) y Xavi Rey (ex Barcelona y Olimpia Milano).

Componente solidario

El objetivo principal de Challenge 40 Basket es recaudar fondos para la ONG "Save a Girl Save a Generation", una organización que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género en África. Los fondos recaudados se destinarán al proyecto "Safe in Nairobi", que proporciona refugio y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en Kenia. Por ello, se pedirá un donativo de 5 euros a cada uno de los asistentes.