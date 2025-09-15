La Lliga Valenciana Primera FEB abre el telón en Calpe

La Lliga Valenciana 2025 se prepara para vivir su primera Final de la temporada. Será este martes 16 de septiembre con la disputa de la Final Primera FEB entre HLA Alicante y Maderas Sorlí Benicarló.

El escenario será Calpe, ciudad volcada con el deporte que repite como anfitriona de todas las Finales de Lliga Valenciana en categorías nacionales con el acuerdo alcanzado entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y el Ayuntamiento de Calpe con la colaboración del CB Ifach Calpe.

Tres finales, un mismo escenario

La Final Primera FEB será la primera de las tres Finales de categorías nacionales que nos esperan esta temporada en Calpe:

* Final Primera FEB. 16 de septiembre. 19:00 horas.

* Final Femenina. 20 de septiembre. 19:00 horas.

* Final Tercera FEB. 27 de septiembre. 19:00 horas.

Las tres Finales van a ser retransmitidas en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV.

Final inédita

La Final Primera FEB será inédita. Con HLA Alicante como único equipo de la Comunitat Valenciana en esta categoría, sólo restaba por conocer el rival que le va a disputar el primer título oficial de la temporada. Y ese será Maderas Sorlí Benicarló, que derrotó por la mínima a CEB Llíria (63-64), ambos de Segunda FEB, en el encuentro que decidía el otro finalista de la máxima categoría de la Lliga Valenciana.

La Final Primera FEB será inédita. / FBCV

Una de las citas imprescindibles para el baloncesto de la Comunitat Valenciana llega por tanto a Calpe con la expectación de conocer mejor cómo se presenta la nueva temporada para dos de los grandes equipos de nuestro deporte. Una victoria de HLA Alicante supondría su cuarto trofeo en la competición y recuperar así el cetro que el año pasado le arrebató Amics Castelló. Pero enfrente tendrá precisamente al campeón de la pasada temporada en la Lliga Valenciana Segunda FEB.

El primer título oficial en juego, este martes 16 de septiembre a las 19:00 h. en el Pabellón Domingo Crespo de Calpe.