Un jugador del Valencia Basket, el segundo más caro en el SuperManager acb

¡El SuperManager acb 25-26 está de vuelta! Ya se puede empezar a crear equipos con los jugadores de la nueva temporada en la Liga Endesa. La primera jornada puntuable llegará el sábado 4 de octubre.

Quienes desinstalaran la app durante el verano y los usuarios de Android, tienen que volver a instalarla de nuevo. Quienes no la desinstalaran, pueden visitar Play Store o App Store y actualizar a la versión más reciente de la app (8.0.0 en Android y 7.2.5 en iOS). También es posible jugar al SuperManager acb desde la WEB (https://supermanager.acb.com/#/redirect)

Hay que registrarse

Para jugar al SuperManager acb 25-26 es necesario estar registrado en el portal acbID (https://id.acb.com/). Quienes ya jugaron la temporada pasada no hace falta que se registren de nuevo. Podrán acceder con el mismo usuario y contraseña.

Cada equipo dispondrá de un presupuesto inicial de 5 millones para fichar 10 jugadores: 2 bases, 4 aleros y 4 pívots.

Jean Montero, el segundo más caro

De salida, Ante Tomic (900.000€), Jean Montero (850.000€) y Marcelinho Huertas (820.000€) son los jugadores más caros. Son quienes más se acercan al millón.

Gio Shermadini (800.000€), Edy Tavares (800.000€), Dylan Ennis (750.000€), Tornike Shengelia (750.000€), Trent Forrest (740.000€), Facundo Campazzo (740.000€) o Tadas Sedekerskis (730.000€) completan el top 10 de jugadores con un precio inicial más elevado.

Será posible realizar 3 cambios de jugadores cada jornada. Y cada usuario podrá crear hasta 15 equipos diferentes.

Jean Montero, entre los más valiosos / Germán Caballero

Importantes premios

Los premios del SuperManager acb 25-26 incluyen una experiencia VIP en la Copa del Rey 2027, una PS5, una Nintendo Switch, balones oficiales, entradas dobles para partidos de la liga Endesa, invitaciones a la presentación de la Liga Endesa y packs de productos oficiales del juego.

Entre los usuarios más rápidos que registren su equipo, habrá un sorteo especial de dos entradas dobles para un partido de la Liga Endesa, productos oficiales SuperManager acb y cinco invitaciones dobles para la presentación de la temporada 2025-26 de la Liga Endesa, que se celebra el próximo martes 23 de septiembre en la sede corporativa de Endesa (Madrid).

Como todos los años, es posible disfrutar de Ligas Privadas para jugar con amigos. También es posible unirte a las diferentes ligas públicas con premio.