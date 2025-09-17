HLA Alicante vuelve a reinar en la Lliga Valenciana Primera FEB

Después de haber conquistado el título en sus tres primeras ediciones (2021, 2022 y 2023) y de haberlo perdido a manos del Amics Castelló en 2024, HLA Alicante ha vuelto a coronarse campeón de la Lliga Valenciana Primera FEB, en esta ocasión superando a Maderas Sorlí Benicarló por 89-71.

Escenario y autoridades

Calpe ha sido de nuevo el escenario de esta importante cita para todos los amantes del baloncesto de la Comunitat Valenciana, pese a que el evento ha estado empañado por los trágicos accidentes que han costado la vida a dos niñas pequeñas de la ciudad en los últimos días, y por cuyo motivo se ha guardado un minuto de silencio justo antes del inicio del choque.

El presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, y el delegado de la Federación en Alicante, Pedro Ortiz, han asistido a la Final y han hecho entrega de los trofeos junto a los presidentes de ambos clubes, Daniel Adriasola y Jose Miguel Cornelles. El Trofeo de MPV ha correspondido a Aleix Haro (CB Benicarló).

Así fue el partido

HLA Alicante protagonizaba una entrada estelar al partido, imponiendo rápidamente un parcial de 11-2 que obligaba a Maderas Sorlí Benicarló a utilizar su primer tiempo muerto. El parón logró frenar el ímpetu lucentino y dio mucha mayor claridad de ideas al conjunto castellonense, cerrándose el primer cuarto con 22-14 en el marcador.

Maderas Sorlí Benicarló estaba ya metido de lleno en el partido y lo demostró con un gran arranque del segundo cuarto que conducía al empate a 22 en apenas unos minutos. Los alicantinos volvían entonces a tratar de irse arriba pero delante ya tenían a un sólido rival que apretó para llegar a la segunda parte con muchas cosas aún por decir (45-37).

En esa segunda mitad se mantuvo ese querer y no poder por parte de HLA Alicante, hasta que ya entrado en el último cuarto tiró de oficio para imponer realmente su calidad y dejar sin opciones a Maderas Sorlí Benicarló, que pese a la derrota completa una gran participación en la Lliga Valenciana, superando en el partido previo al CEB Llíria de Segunda FEB y siendo capaz de jugar de tú a tú a un conjunto de Primera FEB en la gran Final.

Otras finales en Calpe

Esta Final de Primera FEB no será la única de la Lliga Valenciana que albergará el Pabellón Domingo Crespo. Calpe, ciudad volcada con el deporte que repite como anfitriona de todas las Finales de Lliga Valenciana en categorías nacionales, seguirá disfrutando de otros dos eventos fruto del acuerdo alcanzado entre la FBCV y el Ayuntamiento de Calpe con la colaboración del CB Ifach Calpe.

* Final Femenina. 20 de septiembre. 19:00 horas.

* Final Tercera FEB. 27 de septiembre. 19:00 horas.