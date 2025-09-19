La Lliga Valenciana Femenina se decide también en Calpe

Después de disfrutar de la Lliga Valenciana Primera FEB, es la Lliga Valenciana Femenina la que coge el testigo en Calpe, la ciudad que está albergando de nuevo este año todas las Finales en categorías nacionales tras el acuerdo entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y el Ayuntamiento de Calpe con la colaboración del CB Ifach Calpe.

Fustecma NBF Castelló y Picken Claret son los protagonistas de esta edición, reeditando la Final de 2022 en la que el conjunto castellonense sumaba la que era su segunda Lliga Valenciana y además de forma consecutiva. Desde entonces, las jugadoras de Jaume Tormo han tenido presencia en la Final pero en ambas ocasiones se vieron superadas por el Nou Bàsquet Paterna. Esta temporada, en la edición de 2025, Fustecma NBF Castelló (LF Challenge) tendrá por tanto la oportunidad de lograr su tercera Lliga Valenciana, aunque delante encontrará la oposición de un Picken Claret (Liga Femenina-2) dispuesto a intentar aprovechar su oportunidad y llevarse el trofeo de campeón por primera vez.

Directo y horario

La Final será retransmitida en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV. El partido comenzará este sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas sobre la pista del Pabellón Domingo Crespo de Calpe.

Tras la Final Femenina, será el turno de la Final Tercera FEB, que cerrará el trío de finales nacionales de la Lliga Valenciana 2025. Pero eso será una semana más tarde: el día 27 de septiembre.