SOLIDARIDAD
La nueva Fundación ACB rehabilitará el Pabellón Municipal de Sedaví, afectado por la DANA
La entidad, que nace con el objetivo de ser el referente en España en el ámbito del baloncesto solidario, la formación y la inclusión social a través del deporte, cuenta con el Valencia Basket como una de los tres clubes representados en el órgano de gobierno
El pasado mes de julio se aprobó el Plan de Actuación de la nueva Fundación ACB, puesta en marcha con una misión clara que se divide en tres puntos fundamentales:
Fomentar la educación y los valores del deporte, utilizando el baloncesto como herramienta educativa.
Promover y difundir el baloncesto a través de publicaciones, cursos, conferencias, exposiciones y eventos deportivos.
Impulsar el desarrollo deportivo y social mediante becas, formación e investigación, incluyendo apoyo a jugadores y entidades deportivas.
Proyectos
Entre otros proyectos, y con la idea de llegar a ser el referente en España en el ámbito del baloncesto solidario, la formación y la inclusión social a través del deporte, la Fundación acb seguirá llevando adelante la campaña 'Actuamos contra el Bullying', que cumple ya su séptima temporada y que lucha contra el acoso escolar.
Además, ya ha puesto en marcha la rehabilitación y reforma del Pabellón Municipal de Sedaví, que quedó impracticable por la DANA del pasado mes de octubre de 2024.
Junto a estos, el objetivo de la Fundación acb será impulsar en los próximos meses otros proyectos sociales y solidarios que tengan un impacto importante en la comunidad.
Órgano de Gobierno
El órgano de gobierno de la Fundación acb está presidido por Antonio Martín. Además, cuenta con cuatro patronos, tres representantes de clubes acb (Isabel Iturbe - Bilbao Basket, Enric Carbonell - director general del Valencia Basket y Félix Fernández - Baskonia), junto a Eduardo Portela, presidente de honor de la acb.
