Fustecma NBF Castelló es triple campeón de la Lliga Valenciana Femenina

Fustecma NBF Castelló ha sumado su tercer título de la Lliga Valenciana Femenina tras derrotar en la Final de 2025 a Picken Claret por 75-59 con Aina Ferri como Mejor Jugadora del partido.

El conjunto castellonense se llevó el título en 2021 y 2022, en la última edición precisamente frente a Picken Claret, equipo ante el que ha vuelto a la senda del triunfo para lograr su tercera Lliga Valenciana Femenina, un título que es el primero oficial de la temporada y que augura muy buenas vibraciones para afrontar el reto de la campaña 2025-2026.

El Pabellón Domingo Crespo de Calpe fue el escenario de la final, que ha contado con la presencia de la propia alcaldesa de Calpe, Ana Sala, presente también en el acto de entrega de trofeos junto al delegado de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) en Alicante, Pedro Ortiz; y la presidenta del NBF Castelló, Lola Valls. La ciudad de Calpe está siendo durante estos días la sede de todas las Finales de la Lliga Valenciana en categorías nacionales gracias al acuerdo entre la FBCV y el Ayuntamiento de Calpe con la colaboración del CB Ifach Calpe.

La crónica

La igualdad se erigió en la gran protagonista de la Lliga Valenciana Femenina durante la primera mitad. Picken Claret (LF2) no se arrugó por enfrentarse a un consolidado Fustecma NBF Castelló en LF Challenge y salió a por todas sobre el parquet del Pabellón Domingo Crespo de Calpe. El resultado al término del primer y segundo cuarto del choque (21-19 y 36-35) dejaban patente que iba a ser uno de los títulos más disputados de las últimas ediciones.

El equipo dirigido por Jaume Tormo trató de subir las revoluciones del encuentro en la segunda mitad para poder despegarse en el marcador, y aunque Picken Claret supo contener ese empuje del rival durante el tercer cuarto, el paso de los minutos jugaba a favor del conjunto castellonense, que sólo tuvo que conservar su pequeña ventaja en los instantes finales del choque para volver a coronarse por tercera vez campeón de la Lliga Valenciana Femenina.

Tras la Final Femenina, la última categoría en cerrar el círculo de las Finales nacionales de Lliga Valenciana será Tercera FEB, que celebrará el día 27 de septiembre.

Galería de fotos