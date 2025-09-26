La Lliga Valenciana Tercera FEB vivirá en Calpe una Final inédita

Decprocon Carolinas i Socage Jovens L’Eliana son los dos equipos que han logrado clasificarse para la Final de la Lliga Valenciana Tercera FEB en la edición de 2025. Será una Final inédita, por cuanto además se trata de la primera vez en la que ambos equipos estarán en el encuentro que decide el campeón del primer título oficial de la temporada.

Cuándo y dónde ver la Final de Tercera FEB

La cita es este sábado 27 de septiembre a las 19:00 h. en el Pabellón Domingo Crespo de Calpe. El encuentro, organizado por la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) será retransmitido en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas) y del Canal YouTube FBCV.

Así llegan a la Final

Decprocon Carolinas se planta en la Final después de haber derrotado en semifinales al vigente campeón, Fundació Caixa Rural Vila-real, por 66-69; mientras que Socage Jovens L’Eliana también ha logrado superar a domicilio a Personalhome Adesavi (71-80).

Tres finales en Calpe

La Final Tercera FEB cerrará el círculo de la Lliga Valenciana 2025 en categorías nacionales. HLA Alicante conquistó el título en Primera FEB el día 16 de septiembre, Fustecma NBF Castelló recuperó el trono en la Lliga Valenciana Femenina el pasado sábado 20, y el día 27 será el momento de conocer al nuevo triunfador en Tercera FEB.

Estas tres Finales en categorías nacionales tienen como escenario la ciudad de Calpe después de que la FBCV y el Ayuntamiento de Calpe renovaran su acuerdo de colaboración con la contribución también del CB Ifach Calpe.