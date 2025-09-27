Socage Jovens L’Eliana es el nuevo campeón de la Lliga Valenciana Tercera FEB

En una Final enormemente igualada con prórroga incluida, Socage Jovens L’Eliana se ha proclamado nuevo campeón de la Lliga Valenciana Tercera FEB tras superar a Decprocon Carolinas por 71-73.

Se completa el cuadro de honor

La Final Tercera FEB cierra el círculo de la Lliga Valenciana 2025 en categorías nacionales. HLA Alicante conquistó el título en Primera FEB el día 16 de septiembre, Fustecma NBF Castelló recuperó el trono en la Lliga Valenciana Femenina el pasado sábado 20, y este sábado 27 ha sido el momento de conocer al nuevo triunfador en Tercera FEB, Socage Jovens L’Eliana. Todas las Finales han tenido a Calpe como sede gracias al acuerdo entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y el Ayuntamiento de Calpe con la colaboración del CB Ifach Calpe.

El subcampeón / Alessandro Lourenco

El directivo de la FBCV Fernando Castillo ha hecho entrega de los trofeos, entre ellos el galardón de Mejor Jugador de la Final, que ha correspondido a Adrián Aznar (Socage Jovens L’Eliana).

Socage Jovens L’Eliana salió a pista decidido a llevar los mandos del encuentro, alcanzando los 10 puntos de ventaja en los primeros minutos del choque. Sin embargo, Decprocon Carolinas no se dejó arrastrar por la buena dinámica del rival y luchó por seguir a rueda, viendo premiado su esfuerzo con el triple sobre la bocina que les conducía al descanso sólo 5 puntos abajo, un buen resultado que prometía cambios respecto a lo sucedido durante la primera mitad.

Emoción hasta el final

El arranque de la segunda parte cumplió con esa expectativa y Decprocon Carolinas siguió pisando los talones del conjunto dirigido por Juanjo Medina hasta lograr el empate a 47 a falta de dos minutos para el final del tercer periodo, cerrando el cuarto ganando por la mínima y entrando al momento decisivo con una inercia ganadora. Pero cuando parecía que los alicantinos tenían el título en el bolsillo, resurgió un combativo Socage Jovens L’Eliana para forzar la prórroga con una mágica canasta, una acción que devolvió la ilusión al equipo y le hizo creer nuevamente en una victoria que supone conquistar su primer título de Lliga Valenciana Tercera FEB.