Euroliga 2025-2026: análisis de los favoritos y todos los participantes con el Valencia Basket y el resto de españoles

La Euroliga, máxima competición europea de clubes, afronta una nueva temporada sacando pecho por el espectáculo que siempre trae consigo, multiplicado incluso por el aumento de participantes de dieciocho a veinte, pero al mismo tiempo tratando de ponerse a cubierto ante dos situaciones externas que amenazan su prestigio; la intención de la NBA con la FIBA de crear una liga en el Viejo Continente y la presencia de dos equipos israelíes.

Camino a Atenas

Con ambos aspectos, y lo que vaya derivando de ellos, tendrá que convivir a lo largo de un curso que en lo deportivo se presenta tan atractivo como siempre y que, tras el experimento de llevar la Final a Cuatro de la 2024-2025 a Abu Dabi, recupera parte de su esencia trasladando el desenlace a una ciudad con gran tradición de baloncesto como Atenas, del 22 al 24 de mayo.

20 equipos en la Euroliga más larga / Euroliga

Los equipos griegos quieren ganar en casa

Ese detalle hace que los dos conjuntos que allí conviven y disputan la competición, el Panathinaikos y el Olympiacos, ambos siempre favoritos en las apuestas, se hayan volcado para intentar levantar el trofeo en casa. Más después de que el año anterior ninguno estuviera en el partido por el título tras caer en semifinales.

En el caso del Panathinaikos ha cerrado uno de los fichajes más relevantes del verano, el del base estadounidense-macedonio T.J. Shorts; con el París Basketball integrante del quinteto ideal de la competición el pasado curso, líder de asistencias de la misma, una vez jugador del mes y cuatro veces MVP de la jornada.

Le acompañan en las llegadas el pívot estadounidense Richaun Holmes, con buen pasado en la NBA; o Vassilis Toliopoulos, que por momentos brilló en el Eurobasket con Grecia. Todo eso más lo que ya había: Kendrick Nunn, Juancho Hernangómez, Cedi Osman, Mathias Lessort... Y dirigidos por Ergin Ataman.

Por su parte, el Olympiacos, de nuevo con Georgios Bartzokas al frente, mantiene su 'vieja guardia' con Evan Fournier y sobre todo con Sasha Vezenkov, ambos claves para que el equipo liderara la fase regular el pasado curso. Además, Donta Hall y Kostas Antetokounmpo refuerzan el juego interior ante la baja de larga duración de Moustapha Fall y se une el versátil Tyson Ward.

Fenerbahce defiende su corona

Si lo quieren, ambos tendrán que arrebatarle el trofeo a un Fenerbahce turco que seguro no lo va a poner sencillo a pesar de haber perdido a Nigel Hayes-Davis, quien ha vuelo a la NBA con los Phoenix Suns después de ser MVP de la Final a Cuatro. Sin él, Sarunas Jasikevicius tendrá que buscar nuevos líderes en un plantel donde los principales fichajes serán el finlandés Mikael Jantunen, cuarto en el último Eurobasket, y Talon Horton-Tucker, ex de los Lakers y los Bulls entre otros.

El Mónaco, otro aspirante

Junto a esos tres equipos estuvo el año pasado en Abu Dabi el Mónaco de Vassilis Spanoulis, 'sorprendente' finalista. Mike James ha sido su referente en los últimos cursos, rodeado de otros jugadores que han dado gran rendimiento como Elie Okobo, Daniel Theis o Alpha Diallo. Pero ahora tendrá que compartir protagonismo con otro primera espada como el montenegrino Nikola Mirotic, otro de los hombres más determinantes en la competición a lo largo de los últimos años y que se ha unido al proyecto este verano.

Los cuatro españoles

Da continuidad así a una carrera que en su momento le llevó a los dos punteros de España, el Real Madrid y el Barça. Aunque el año pasado no estuvieran entre los cuatro mejores, su cartel de aspirantes no cambia. El conjunto blanco, campeón hace tres campañas y finalista hace dos, le ha dado las riendas al ex seleccionador español Sergio Scariolo. Y ha puesto a su disposición al francés Theo Maledon, una de las apariciones más estimulantes en la Euroliga el pasado año; a dos ex NBA como Chuma Okeke y Trey Lyles; al alemán David Kramer y a los jóvenes Izan Almansa y Gabriele Procida. Todo ello manteniendo a Facundo Campazzo, Mario Hezonja o Walter Tavares.

Los azulgrana, en cambio, han tocado menos el grupo, aunque han apostado igualmente por jugadores con experiencia en estas lides como Toko Shengelia o Will Clyburn, a los que se agregan el argentino Juani Marcos y los americanos Myles Cale y Miles Norris.

Habrá, además, otros dos conjuntos españoles, el país que más aporta. El Baskonia pondrá en manos de Paolo Galbiati un proyecto que contará desde ahora con el letón Rodions Kurucs tras su buena etapa en el UCAM Murcia; con Hamidou Diallo, ganador del concurso de mates de la NBA; con Mamadi Diakité; y con los jóvenes Rafa Villar, Clement Frisch y Matteo Spagnolo.

Y el Valencia Basket vuelve después de un año de ausencia con la misma ilusión y nuevo pabellón para dar continuidad al buen baloncesto que hizo el año pasada en la competición local, con la progresión del dominicano Jean Montero y de los españoles Sergio de Larrea y Jaime Pradilla como avales más llegadas como las de Omari Moore, que ha llamado la atención en la Supercopa de España ganada por los suyos; de Yankuba Sima y Kameron Taylor desde el Unicaja; y la de Darius Thompson desde el Anadolu Efes y Neal Sako procedente del LDLC ASVEL Villeurbanne.

Los nuevos

Además del cuadro valenciano, habrá otros dos equipos que no estaban el año pasado, y ambos vienen envueltos en cierta polémica. Por un lado está el Dubai SC, que se convertirá en el primer equipo no adscrito a una federación de FIBA Europa que se encuentra entre los aspirantes, con un proyecto potente en lo económico que incluye nombres como el ex madridista Dzanan Musa, el letón Davis Bertans o el serbio Filip Petrusev.

Por otro, el Hapoel Tel Aviv, que se une en la nómina a otro clásico de la ciudad como el Maccabi en mitad de la intervención de Israel en Gaza, lo que obliga a ambos a jugar fuera de su país y les pone en el foco de las aficiones rivales. Ambos serán equipos duros al contar en sus filas los primeros con hombres como Vasilije Micic, Chris Jones o Elijah Bryant y los segundos con Lonnie Walker, uniéndose a Jaylen Hoard o Tamir Blatt.

Ciudades con más de un equipo

No será la única ciudad con dos representantes, algo que es bastante habitual. Sucede también en Belgrado con el Estrella Roja (que ficha a Jasiel Rivero, Tyson Carter, Semi Ojeleye o Chima Moneke, todos ellos con pasado ACB) y el Partizan (a donde llegan, de igual modo, la perla finlandesa Miikka Muurinen, Dylan Osetkowski y Jabari Parker); o en Estambul, donde además del Fenerbahce está el Anadolu Efes (que suma a Jordan Loyd, Isaia Cordinier, Georgios Papagiannis o Nick Weiler-Babb, mejo defensor de la pasada edición, de cara a su cincuenta aniversario).

Sólo un alemán

La llegada de tres nuevos clubes viene en parte motivada por la salida del ALBA Berlín, que deja al Bayern de Múnich de Gordon Herbert como el único responsable de representar a Alemania, tarea para la que contará con recién llegados como Wenyen Gabriel, Rokas Jokubaitis o Xavier Rathan-Mayes. También solo representando a su país estará el Zalgiris lituano, que tiene en Maodo Lo, Moses Wright y Nigel Williams-Goss a sus adquisiciones estrella.

Dos italianos y dos franceses

Completan el cartel dos italianos y dos franceses. De un lado un Armani Milán que trae al base internacional español Lorenzo Brown, al campeón Marco Guduric o al veteranísimo Bryant Dunston; y un Virtus Bolonia que apuesta por Carsen Edwards, Alen Smailagic, Luka Vildoza y Saliou Niang.

Y del otro el LDLC ASVEL Villeurbanne (Armel Traoré, Bodian Massa) y el París Basketball, que el pasado curso maravilló con su juego y este inicia una nueva etapa sin muchas de las caras que lo hacían posible y sin su entrenador Tiago Splitter (Lamar Stevens, Ismael Bako, Derek Willis como recién aterrizados).