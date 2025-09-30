Euroliga, horarios y dónde ver las dos primeras jornadas con Valencia Basket, Real Madrid, Barça y Baskonia

Este martes 30 comienza la nueva temporada de la mejor competición continental de basket y Movistar Plus+ está preparada para ofrecerla al completo y en exclusiva. En esta semana inicial, la Euroliga arranca por todo lo alto con dos jornadas y Movistar Plus+ retransmitirá los 20 partidos al completo. Real Madrid, FC Barcelona, Valencia Basket y Baskonia están listos para darlo todo en las pistas alrededor de todo el continente y la plataforma estará, como siempre, al pie del parqué para contarlo absolutamente todo.

Los equipos españoles, a por todas

Los equipos españoles llegan a esta temporada con un objetivo claro: estar entre los cuatro integrantes de la Final Four de Atenas. Tras no conseguir representación española en la pasada edición, Real Madrid, FC Barcelona, Valencia Basket y Baskonia saben que cada partido es vital en la lucha por un billete a Grecia.

En esta jornada inaugural, el Barça jugará contra el Hapoel Tel Aviv este martes a las 18:00h. Más tarde será el turno de Baskonia, que recibe a Olympiacos a las 20:30h, y de Real Madrid, que visita al Virtus Bolonia. La jornada la cerrará el Valencia Basket en el campo del Lyon-Villeurbanne el miércoles a las 20:00h.

La Euroliga, en Movistar / Movistar

Calendario Jornada 1

Hapoel Tel Aviv - Barcelona: martes 30 a las 18:00h en Deportes por M+, dial 63

Baskonia - Olympiacos: martes 30 a las 20:30h en Deportes 2 por M+, dial 64

Virtus Bolonia - Real Madrid: martes 30 a las 20:45h en Movistar Plus+, dial 7, y Deportes por M+, dial 63

Asvel Villeurbanne - Valencia Basket: miércoles 1 a las 20:00h en Vamos, dial 8, y Deportes por M+, dial 63

Calendario Jornada 2

Real Madrid - Olympiacos: jueves 2 a las 20:45h en Vamos, dial 8

Avsel Villeurbanne - Baskonia: viernes 3 a las 20:00h en Deportes 3 por M+, dial 65

Panathinaikos - Barcelona: viernes 3 a las 20:15h en Deportes 2 por M+, dial 64

Valencia Basket - Virtus Bolonia: viernes 3 a las 20:30h en Movistar Plus+, dial 7, y Deportes por M+, dial 63

Este último encuentro será además el estreno del Roig Arena, el nuevo pabellón del conjunto valenciano que, con capacidad para 15.600 espectadores, se confirma como uno de los espaciones deportivos más innovadores del mundo y que podrás ver por primera vez en acción en Movistar Plus+.

Toda la Euroliga, al completo en Movistar Plus+

Además, esta primera jornada trae encuentros de primer de los equipos de fuera de nuestras fronteras, como el Panathinaikos - Bayern de Múnich o el Fenerbahçe - Paris Basketball. Todos, absolutamente todos los partidos, podrás vivirlos en directo, al completo y en exclusiva en Movistar Plus+.