Competiciones europeas
Tenerife-Bnei Herzliya israelí puede ser a puerta cerrada un día antes de Valencia-Hapoel
El equipo canario recibe a los israelíes en la Liga de Campeones y es partidario de extremar la seguridad
El Valencia Basket recibirá en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv y también se espera un gran dispositivo
EFE
La directiva de La Laguna Tenerife sopesa celebrar a puerta cerrada el partido de la Liga de Campeones de Baloncesto contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre, un día antes de que el Valencia Basket reciba al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena en la Euroliga.
El Valencia BC también estudia medidas especiales
El club valenciano, según explicaron sus dirigentes hace unos días, contempla por su parte ceder al equipo israelí el cupo mínimo de entradas y no poner entradas a la venta para ese encuentro.
Máxima seguridad
El presidente de la entidad aurinegra, Aniano Cabrera, señaló este miércoles en la cadena Cope que el consejo de administración se inclinará por la medida que "mayor seguridad" pueda garantizar, y en estos momentos "no descartamos ningún escenario" salvo jugar en una cancha neutral.
Abundó en que pretenden "apurar al máximo -la elección del- mejor escenario posible", pues su prioridad es velar por la seguridad ciudadana, pues "hay muchos aficionados que se desplazan con sus hijos, y de una edad, que se pueden ver envueltos en una situación que puede que no pase nada o que pase".
Cabrera indicó que el club estará a disposición de lo que dictaminen la FIBA y la Subdelegación del Gobierno.
