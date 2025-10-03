¿Dónde puedo ver la Liga Endesa?

Está claro que el baloncesto tiene cada vez más importancia en España. No es el fútbol en cantidad ni tiene el crecimiento del pádel, pero es un hecho que se trata del segundo deporte de equipo más seguido. Prueba de ello la tenemos en los datos de licencias federativas, las cuáles han crecido en más de un 20% en la última década hasta alcanzar su máximo histórico en 2024 y, previsiblemente, superarse este 2025. Los últimos datos ascienden hasta sobrepasar los 440.000 inscritos. Los éxitos de la selección, así como el de varios de los equipos españoles en la Euroliga o apuestas reconocidas internacionalmente como el Roig Arena del Valencia Basket, ponen el foco sobre el segundo deporte más seguido en España, después del fútbol.

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, emite este fin de semana el arranque de la nueva temporada de la Liga Endesa. La máxima competición del baloncesto español podrá seguirse desde este fin de semana en la plataforma con una cobertura sin precedentes, un equipo de expertos de primer nivel y una programación diseñada para que los aficionados vivan cada jornada como si estuvieran en la pista.

La primera jornada llegará con dos grandes duelos en directo y con cobertura desde la propia cancha: el Real Madrid vs Dreamland Gran Canaria, con narración de Sergio Perela y los comentarios de Pablo Laso y Tomás Bellas, y el Valencia Basket vs FC Barcelona, con Fran Guillén a la narración y Víctor Claver y Quino Colom en el análisis. Ambos encuentros contarán con una previa especial para acercar a los fans toda la emoción de los grandes clásicos del baloncesto nacional.

La plataforma ofrecerá gratis el encuentro entre UCAM Murcia y MoraBanc Andorra el domingo 5 de octubre a las 18:00, solo con descargar la App de DAZN. Además, todos los fines de semana, tras el último choque de la jornada, los aficionados podrán disfrutar de 'La Prórroga de DAZN', un nuevo espacio de análisis de media hora que repasará lo mejor de cada partido.

Estas serán las caras (y voces) del baloncesto en televisión

DAZN contará esta temporada con un elenco de narradores de primer nivel compuesto por Fran Guillén, Carlos Sánchez Blas, Sergio Perela, David de Sánchez, Álex Madrid, Gerard Solé y Carlos Santos, quienes pondrán voz a los encuentros con el sello característico de la plataforma.

Además, la primera jornada contará con la presencia de Leyre Barriocanal, quien será la encargada de presentar el Real Madrid vs Dreamland Gran Canaria desde el pabellón. Su participación se extenderá a otras jornadas de la temporada, en las que la estará a cargo de guiar la cobertura de los partidos más destacados.

Junto a ellos, los comentarios y el análisis correrán a cargo de algunas de las figuras más reconocidas del baloncesto español. Nombres como Pablo Laso, Víctor Claver, Álex Mumbrú o Quino Colom compartirán su experiencia en la pista y su visión privilegiada del juego. A su lado estarán también perfiles con amplia trayectoria en los banquillos y en la gestión técnica, como Tomás Bellas, Xavi Pascual, Paco Redondo o Jota Cuspinera, que aportarán un enfoque estratégico y táctico a las retransmisiones.

La cobertura se completa con un grupo de voces que representan la nueva generación de expertos del baloncesto, como Noelia Gómez, Sergio Martínez, Jorge Medina o Atiga, capaces de analizar cada jugada clave y trasladar al espectador los matices que marcan la diferencia en la cancha. Entre todos conforman un equipo coral que garantiza una narración variada, dinámica y con la profundidad que merece cada jornada de la Liga Endesa.

La Liga Endesa, como la NBA, en DAZN

La llegada de la Liga Endesa a DAZN viene acompañada de una propuesta pensada para que los aficionados puedan elegir cómo disfrutar de toda la temporada. La plataforma ofrece diferentes planes de suscripción que reúnen lo mejor del baloncesto nacional e internacional, con la flexibilidad de seguir los partidos en directo o a la carta.

El plan Baloncesto de DAZN incluye toda la temporada de la Liga Endesa —fase regular, playoffs y final—, la Copa del Rey y una amplia selección de encuentros de la NBA, con 180 partidos de temporada regular, Playoffs, All-Star, Finales de Conferencia y las Finales de la temporada 25/26 (disponibles a la carta). Todo este contenido se puede disfrutar por 9,99 € al mes en modalidad anual con pago fraccionado, 14,99 € al mes sin permanencia, o 109,99 € en modalidad anual con pago único.

Para quienes no se quieren perder ningún evento deportivo, el plan Premium de DAZN reúne en un solo lugar el mejor baloncesto junto al catálogo más completo de competiciones: LALIGA EA SPORTS (5 partidos por jornada en 35 de 38 fechas), Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION, Liga F Moeve, Formula 1, MotoGP, NFL, boxeo, MMA y mucho más. Este plan está disponible desde 31,99 € al mes, con opciones de suscripción anual con pago fraccionado o único, así como mensual sin permanencia.