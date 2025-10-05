Ricky Rubio regresa al Joventut como superestrella

El Joventut comenzó la temporada con una victoria sin apuros en la pista del Covirán Granada (75-87) en un partido que sirvió para que se estrenara en el banquillo local el técnico Ramón Díaz y para que volviera a jugar con los de Badalona el base Ricky Rubio, que regresó a lo grande y fue clave en los suyos con 18 puntos y 31 de valoración.

El Joventut comenzó mejor el partido y basó su buen inicio en una asfixiante defensa que provocó malos porcentajes en los nerviosos jugadores locales (6-12, m.6), siendo capaz de alargar su ventaja hasta el final del primer cuarto (14-22) liderado por Ricky Rubio (11 de valoración en menos de cinco minutos en pista).

La tónica no varió en el segundo acto (16-28, m.15) hasta que los granadinos aumentaron su intensidad y su acierto en las dos partes del campo para volver al choque con un parcial de 12-2 (29-32, m.18), con el croata Luka Bozic como estandarte, previo a un intermedio que se alcanzó con 32-34 en el marcador.

El sueco Simon Birgander, imparable para la zaga local en el tercer cuarto, guio desde la 'pintura' la destacada vuelta al partido de los suyos tras el paso por vestuarios (34-43, m.23), con el Covirán Granada de nuevo haciendo 'la goma' para no irse del choque (46-49, m.26).

Tomic, importante en la pintura

Apareció en el choque el croata Ante Tomic para que los de Badalona se escaparan de nuevo en el electrónico (52-63 tras un parcial de 2-9) y entraran en los diez minutos finales con el duelo encarrilado (53-63).

El Covirán Granada, con capacidad competitiva y fuelle pero bastante aún por mejorar, no desistió (66-72, m.35 tras un parcial de 7-0) pero el Joventut sacó a relucir son experiencia y calidad en los momentos decisivos para ganar sin parar apuros en los instantes finales.

Ficha técnica:

Covirán Granada, 75 (14+18+21+): Speigth (8), Thomas (6), Valtonen (5), Bozic (22), Babatunde (4) -cinco inicial- Rousselle (10), Munnings (3), Kljajic (8), Burjanadze (0), Hankins (6).

Joventut, 87 (22+12+29+24): Vives (0), Hunt (13), Hanga (4), Dekker (4), Birgander (16)- cinco inicial- Rubio (18), Tomic (13), Drell (10), Kraag (4), Hakanson (5), Allen (0).

Árbitros: Jordi Aliaga, Sergio Manuel y Raúl Zamorano.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.469 espectadores, según cifra oficial. Antes del partido el club local homenajeó y entregó un cuadro conmemorativo a Ricky Rubio por su regreso con el Joventut a Granada, donde debutó en la ACB en 2005 con 14 años.