¿Cuánto cuesta ver el posible último partido de LeBron James?

El futuro de LeBron James en el NBA está en el aire. El jugador ha anunciado que este martes, a las 18:00 horas en España, anunciará una decisión importante en su carrera. Los rumores de que podría anunciar su retirada, a las 41 años, han disparado los precios del que podría ser su último partido como jugador profesional en la competición americana.

Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares.

LeBron James anunció en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.

"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.

Archivo - El jugador de Los Ángeles Lakers LeBron James / Maximilian Haupt/dpa - Archivo

Un momento histórico

Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770. Los aficionados no quieren perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre.