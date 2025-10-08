El Barça se niega a que el Hapoel entrene en el Palau Blaugrana

El miércoles 15 de octubre dos equipos españoles reciben a rivales israelíes: mientras en la Euroliga el Valencia Basket se medirá al Hapoel Tel Aviv (20:30 horas, Roig Arena, en la cuarta jornada), el Baxi Manresa recibirá al Hapoel Jerusalén en la Eurocup, equipo en el que juega el extaronja Jared Harper. Dos partidos declarados de alto riesgo por la presión de gran parte de la ciudadanía contraria a la participación de equipos de Israel en competiciones deportivas mientras continúe el genocidio en Gaza. Tanto el partido del Valencia Basket como el del Baxi Manresa siguen adelante de momento y nada parece indicar que puedan cancelarse ya que la Euroliga no parece dispuesta a excluir a los equipos israelíes. Sin embargo, ya se están produciendo numerosas reacciones como la del FC Barcelona que no ha atendido la petición del Hapoel de cederle el Palau Blaugrana para entrenar.

El Barcelona no cederá el Palau Blaugrana

El FC Barcelona ha comunicado al Hapoel Jerusalén que no le permitirá ejercitarse en el Palau Blaugrana el miércoles por la mañana antes de disputar, a las 20:45 horas (18:45 GMT), el partido de la tercera jornada de la Eurocup ante el Baxi Manresa en el Nou Congost.

La intención del equipo israelí era aterrizar en la capital catalana y ejercitarse en el Palau el mismo día de partido antes de trasladarse a Manresa, y así se lo hizo saber al Barça, que no ha atendido su petición, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

Motivos de seguridad

La decisión de la entidad de no ceder sus instalaciones al Hapoel responde a motivos logísticos y de orden público, consciente del rechazo que los equipos israelíes están generando entre parte de la población por la masacre de Gaza, lo que ha provocado infinidad de movilizaciones y acciones de protesta durante las últimas semanas.

Además, el club catalán ha recordado al conjunto de Jerusalén que, tal como marca el reglamento de la competición, debe ser el Baxi Manresa el que ceda su cancha para que pueda ejercitarse antes del partido.

Presión para que no se disputen partidos frente a equipos de Israel

Varios grupos de animación del equipo manresano emitieron un comunicado, el mes pasado, en el que solicitaban la suspensión de este partido considerando "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

En València, el pasado martes 7 el el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) instaba al Valencia Basket a que no dispute el partidoi frente al Hapoel Tel Aviv advirtiendo que, de no ser así, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.