La Liga Foster's Hollywood da nombre a la Primera División masculina y femenina

El presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV), Salvador Fabregat, y el director de Marketing de Foster's Hollywood, Alexis Chauvin, acompañado por Miguel Serrano, director de Operaciones Foster’s Hollywood Levante, han presentado en la sede de Confedecom (Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana) la nueva Liga Foster's Hollywood.

La FBCV y la cadena de restaurantes Foster’s Hollywood han presentado el acuerdo de patrocinio . / Alessandro Lourenco

Objetivos del acuerdo

La competición de 1ª División Masculina y Femenina 2025-2026 pasa a denominarse así Liga Foster’s Hollywood, tras el acuerdo alcanzado por el ente federativo y esta empresa. Se trata del primer acuerdo deportivo llevado a cabo por la marca y un ejemplo de su compromiso con los valores que tanto defiende este deporte como son compañerismo, deportividad y diversión. Este patrocinio busca impulsar tanto el baloncesto profesional como el crecimiento de nuevas generaciones de jugadores en la Comundad Valenciana y contempla además descuentos y promociones especiales para todos los deportistas, familiares y aficionados; además de alianzas con varios clubes de 1ª División.

Declaraciones

“Desde la Federación estamos tremendamente orgullosos de contar con un partner como Foster’s Hollywood. Una marca que ha supuesto tanto para la Comunitat Valenciana y que se une a la Federación para impulsar a nuestros deportistas y al baloncesto”, afirmó Salvador Fabregat , presidente de la FBCV. "Estoy contento y agradecido a Foster`s por dar nombre a estas Ligas y por ayudarnos a avanzar. Se une a nosotros una compañía grande e importante que quiere apostar por el baloncesto de nuestra Comunidad. Estamos encantados de empezar con ellos una relación que espero que sea larga y fructífera", añadió Fabregat.

Alexis Chauvin, director de Marketing de Foster´s Hollywood; Salvador Fabregat, presidente de la FBCV y Miguel Serrano, director de Operaciones Foster’s Hollywood Levante. / M. A. MONTESINOS

Montesinos

Por su parte, Alexis Chauvin destacó: “Para nosotros es un orgullo lanzar esta Liga Foster's Hollywood. Estamos muy ilusionados de anunciar este patrocinio que, sin duda, supone un antes y un después para la marca. Es una forma de plasmar nuestro compromiso y promover los valores tan vinculados al deporte y más concretamente al baloncesto (salud, deportividad, superación...). Queremos que Foster’s Hollywood vaya de la mano de todos los jugadores de baloncesto de la Comunitat Valenciana y, por supuesto, que nuestros restaurantes se conviertan en un punto de reunión y celebración para todos aquellos que aman este deporte y también un sitio donde superar las derrotas”. El director de Marketing de Foster’s Hollywood también deseó una continuidad en la relación que ahora comienzan con la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

El acto se cerró con un intercambio de camisetas patrocinadas por la marca Foster's Hollywood y el balón oficial de la competición, con los que posaron los protagonistas del evento.

La FBCV y la cadena de restaurantes Foster’s Hollywood han presentado el acuerdo de patrocinio por el cual la competición de 1ª División Masculina y Femenina 2025-2026 pasa a denominarse Liga Foster’s Hollywood. / M. A. MONTESINOS

Sobre la competición

La competición de 1ª División cuenta esta temporada con un total de 52 equipos, 28 masculinos y 24 femeninos. En este sentido, destacar que la 1ª División Masculina arrancará el 12 octubre, mientras que 1ª División Femenina entrará en juego una semana después, el día 19 de este mismo mes.

Esta competición está dividida en diferentes grupos por comunidades autónomas, aunque en el grupo de 1ª División Femenina de nuestra Comunidad también están incluídos los murcianos.

Sobre Foster´s Hollywood

Foster’s Hollywood es la marca líder dentro del concepto de servicio Casual Dining en España. Nació en 1971 en Madrid de la mano de tres socios que compartían el sueño de traer el auténtico sabor de América a España, dando lugar a un nuevo concepto de comida internacional. Desde entonces, y en su evolución de marca, se ha caracterizado por ofrecer platos genuinamente americanos y con sabores intensos, basados en la constante innovación y adaptados al comportamiento del consumidor actual.

Desde 2014, Foster’s Hollywood forma parte de Alsea y actualmente cuenta más de 200 establecimientos en España, entre propios y franquiciados.

"