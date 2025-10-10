Alicante proclama a los campeones Sénior y Júnior masculino de la Lliga Valenciana 2025

Muro Bàsquet en Júnior Masculino Segunda y Adesavi en Júnior Masculino Primera han sido los primeros triunfadores de la Lliga Valenciana 2025 en la edición de Alicante. Y en la jornada vespertina, victoria para Denia Bàsquet en Sénior Masculino Segunda y para CB Jorge Juan B en Sénior Masculino Primera.

Escenario y autoridades

Todas las Finales de este jueves 9 de octubre se celebraron en el Pabellón Deportivo de Monóvar gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Monóvar y la Unió Esportiva Monòver. Y precisamente, el propio alcalde de Monóvar, Loren Amat, el concejal Víctor Fernández y el presidente del Club, Álvaro Ferrándiz, acompañaron en el acto de entrega de trofeos al delegado de la FBCV en Alicante, Pedro Ortiz.

Así fueron las finales

Senior Masculino Primera

TSA Construcciones Teixereta 48 – 69 CB Jorge Juan B

MVP: Vicente Vicent (CB Jorge Juan B)

Trabajado triunfo del CB Jorge Juan B, que salió victorioso de cada periodo ante un luchador TSA Construcciones Teixereta. Los jugadores de Novelda tuvieron que emplearse a fondo para mantener su ventaja hasta el momento cumbre del choque.

Senior Masculino Segunda

Denia Bàsquet 64 – 62 CB Banyeres

MVP: Ginés Palazón (CB Banyeres)

Emocionante Final la disputada entre Denia Bàsquet y CB Banyeres. Los dianenses completaron un gran tercer periodo que les puso en el camino hacia la victoria, aunque terminaron sufriendo en los instantes finales con el ímpetu del CB Banyeres en el último cuarto liderado por Ginés Palazón con 40 puntos de valoración.

Junior Masculino Primera

Adesavi 83 – 50 CB Pego

MVP: Juan Diego Hincapie, Marcos Delgado y Marco Ñiguez (Adesavi)

Un parcial de 27-10 en el segundo periodo fue clave para que el trofeo de campeón en esta categoría viaje a San Vicente del Raspeig. Una victoria redondeada por el hecho poco frecuente de que hasta tres de sus jugadores empaten por el galardón de Mejor Jugador de la Final.

Junior Masculino Segunda

Muro Bàsquet 63 – 31 CD Paidos Denia

MVP: Álex Cerdá (Muro Bàsquet)

Extraordinaria segunda mitad de Muro Bàsquet coronada con unos minutos finales muy sólidos también en defensa, provocando que CD Paidos Denia apenas pudiera anotar 3 puntos en el último cuarto para asegurarse el triunfo en la primera final de la jornada.

Galería de fotos