Los Grizzlies no pueden con los Hawks pese al doble doble de Aldama
Aldama volvió a cuajar un buen partido mientras que otro español de nacimiento como Zaccharie Risacher aportó 16 puntos
EFE
El español Santi Aldama firmó este sábado un doble doble de diez puntos y diez rebotes, pero los Memphis Grizzlies perdieron 116-112 contra los Atlanta Hawks en un partido de preparación previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.
Aldama fue titular en el quinteto de los Grizzlies y repartió además cuatro asistencias en 22 minutos en pista. El canario, que regresó a los Grizzlies tras ser agente libre restringido el último verano, conectó tres de sus seis tiros de campo y dos de cuatro desde la línea de tres para Memphis.
Los Hawks sellaron la victoria en Memphis liderados por 20 puntos de Jalen Johnson, mientras que el francés Zaccharie Risacher, nacido en Málaga, aportó 16 puntos.
La nueva temporada de la NBA arranca el 21 de octubre. Los Grizzlies debutarán el miércoles 22 contra los New Orleans Pelicans.
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Cuenca y Hermoso, dos centrales por los que suspiró Carlos Corberán
- Mamardashvili admite que echa de menos València
- Sin recompensa al partidazo taronja en el Palau
- ¿Qué pasa con Ugrinic?
- La confesión de un exvalencianista: 'Tenía tanta ansiedad que merendaba pizza
- Estamos en situación de desventaja respecto a Valencia Basket o Real Madrid
- El futbolista valenciano que asombra en Europa