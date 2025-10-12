Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Grizzlies no pueden con los Hawks pese al doble doble de Aldama

Aldama volvió a cuajar un buen partido mientras que otro español de nacimiento como Zaccharie Risacher aportó 16 puntos

Santi Aldama, haciendo un mate de espaldas

Santi Aldama, haciendo un mate de espaldas / @NBAspain

Agencias

EFE

El español Santi Aldama firmó este sábado un doble doble de diez puntos y diez rebotes, pero los Memphis Grizzlies perdieron 116-112 contra los Atlanta Hawks en un partido de preparación previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

Aldama fue titular en el quinteto de los Grizzlies y repartió además cuatro asistencias en 22 minutos en pista. El canario, que regresó a los Grizzlies tras ser agente libre restringido el último verano, conectó tres de sus seis tiros de campo y dos de cuatro desde la línea de tres para Memphis.

Los Hawks sellaron la victoria en Memphis liderados por 20 puntos de Jalen Johnson, mientras que el francés Zaccharie Risacher, nacido en Málaga, aportó 16 puntos.

La nueva temporada de la NBA arranca el 21 de octubre. Los Grizzlies debutarán el miércoles 22 contra los New Orleans Pelicans.

