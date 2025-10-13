La Lliga Valenciana celebró nuevas finales este fin de semana

El CB Pego inauguró por todo lo alto las Finales de este sábado de la Lliga Valenciana 2025 en la edición de Alicante. Lo hizo logrando un fantástico triunfo después de dos prórrogas en Alevín Masculino Primera. A continuación, las Finales siguieron en categoría Infantil, con victorias para CB Airsat Orihuela Costa y Adesavi. Y la jornada se cerró con la Final Cadete Femenino, que culminó con victoria para La Avenida Cerámicas Petrer. La Final Cadete Masculino Primera tuvo que ser pospuesta y se reprogramará próximamente.

Pego fue la localidad anfitriona de estas Finales en la edición de Alicante y tanto el concejal Raúl Tamarit como el presidente del CB Pego, Antonio Pons, han participado de la entrega de trofeos a los diferentes equipos junto al delegado de la FBCV en Alicante, Pedro Ortiz, y el directivo Fernando Castillo.

Así fueron las finales del sábado

Cadete Femenino Primera

La Avenida Cerámicas Petrer 68 – 57 CD Paidos Denia

MVP: Sara Llorca (CD Paidos Denia)

Con un parcial de 30-10 en el cuarto periodo, La Avenida Cerámicas Petrer le dio la vuelta a un partido complicado ante el buen hacer del CD Paidos Denia, que entraba con ventaja a esos últimos minutos pero que se vio sorprendido por el sprint final de las jugadoras de Petrer.

Infantil Masculino Primera

CB Airsat Orihuela Costa 80 – 40 CB Petrer

MVP: Kirill Malakhovskii (CB Airsat Orihuela Costa)

El inicio de cada mitad de partido (1º y 5º periodo) fue clave en el desarrollo del choque. CB Petrer no fue capaz de contrarrestar la desventaja en esos cuartos y terminó cediendo ante los jugadores de Orihuela, comandados a la perfección por Kirill Malakhovskii, quien prácticamente anotó la mitad de los puntos de su equipo.

Infantil Femenino Primera

CD Paidos Denia 68 – 70 Adesavi

MVP: Mara Crespillo (CD Paidos Denia)

Una buena recta final de partido otorgaba el triunfo a Adesavi ante un luchador CD Paidos Denia. Las jugadoras de San Vicente del Raspeig tuvieron un excelente arranque pero terminaron sufriendo para llevarse el triunfo final ante un gran rival.

Alevín Masculino Primera

CB Pego 97 – 93 CB Petrer

MVP: Arnau Cerveró (CB Petrer)

Más de 90 puntos anotados por cada equipo en esta Final Alevín que tuvo que decidir el campeón después de dos prórrogas. Dos grandes equipos que lo dieron todo en la pista y con triunfo final para los anfitriones ante un extraordinario rival liderado por el MVP Arnau Cerveró, que anotó 46 de los 93 puntos de su equipo.

Así fueron las finales del domingo

La Lliga Valenciana 2025 vivió este domingo las últimas finales de la competición en Almussafes, sede de la lucha por el título en la edición de Valencia. Las fuertes lluvias de estos días provocaron que el Ayuntamiento de Almussafes decidiera cerrar las instalaciones deportivas durante el sábado por motivos de seguridad, pero la mejora de la situación en la zona nos ha permitido disfrutar de las Finales en las categorías Sénior y Júnior, las previstas para este domingo.

En Júnior, CB Genovés Grupo Tormo Gsport consiguió el título en masculino y CBM Benifaió Alvinox en femenino. Y en Sénior Femenino Primera, CB Benetússer se hizo con el trofeo de campeón.

El directivo de la FBCV Julio García y la presidenta del CB Almussafes, Mónica Orts, hicieron entrega de los trofeos a los distintos equipos.

Sénior Femenino Primera

CB Benetússer 70 – 54 Burjassot CB

MVP: Ana Sánchez (CB Benetússer)

La primera mitad fue clave en la victoria del CB Benetússer. La ligera ventaja que cogió el equipo durante esos minutos iniciales resultó fundamental ante el buen partido de las jugadoras del Burjassot CB, que hicieron emplearse a fondo a su rival completando una gran final.

Júnior Masculino Primera

CB Genovés Grupo Tormo Gsport 99 – 83 Maviclim Almussafes

MVP: Sergio Viñals (CB Genovés Grupo Tormo Gsport)

Remontada del CB Genovés Grupo Tormo Gsport para superar el extraordinario inicio de partido de los anfitriones, con 34 puntos anotados en los primeros 10 minutos. Lejos de venirse abajo ante la impecable salida a pista de los locales, los jugadores de Genovés fueron capaces de darle al vuelta al choque adueñándose del festival anotador en el que se convertía el encuentro y rozando el centenar de puntos en su victoria.

Júnior Femenino Primera

Dormitienda Escolapias 63 – 66 CBM Benifaió Alvinox

MVP: Andra Stefania Degan (CBM Benifaió Alvinox)

Dormitienda Escolapias terminó acusando el mal inicio de partido ante CBM Benifaió Alvinox. Los nervios de la Final pesaron demasiado y aunque el conjunto colegial fue de menos a más según iba avanzando el encuentro y llegaba a igualar el marcador en los últimos minutos, las jugadoras de Benifaió terminaron llevándose la victoria tras haber resistido la remontada del rival.