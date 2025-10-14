Protestas propalestina antes del partido La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya

Unas 100 personas han protestado este martes en el exterior del pabellón deportivo "Santiago Martín" contra la participación del equipo israelí Bnei Herzliya en el partido de Liga de Campeones de baloncesto contra La Laguna Tenerife, un encuentro que han calificado de "ilegal".

Concentración convocada por grupos propalestina

La concentración ha sido convocada por el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel y otras organizaciones de apoyo a Palestina, que han exhibido pancartas con lemas como "Stop sportwashing. Boikot (sic) a Israel" y cuyos miembros han gritado consignas como "La Hamburguesa (nombre popular del pabellón) está hoy manchada de sangre".

La protesta ha sido convocada con el lema "Por genocida, fuera Israel de la Liga de Campeones" y Gonzalo Rodríguez, miembro del colectivo BDS, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la concentración contra la visita del Bnei Herzliya ha estado también organizada por las plataformas de solidaridad canaria con Palestina, Asamblea Estudiantil Gara y Sanitarios con Palestina.

El partido se jugó a puerta cerrada / EFE

Ha señalado que el objetivo es manifestar su "más absoluto rechazo a un partido que nunca debió celebrarse, porque en él interviene un equipo israelí que representa a un Estado genocida, que viene cometiendo este crimen de lesa humanidad no desde hace dos años, sino desde hace más de 77 y ahora el genocidio es el culmen".

Ha criticado lo que considera "ocupación violenta sobre los territorios palestinos" que de ningún modo puede ser ocultada por "el nuevo plan trumpista y trampista" que están tratando de implementar "los líderes genocidas, que son los mismos que podían haberlo evitado desde hace bastante tiempo".

Manifestantes propalestina / EFE

Un partido que "no debió celebrarse"

Ahora plantean el desarrollo de una paz "que realmente no es más que la paz de los muertos", ha proseguido el representante de BDS, para quien el partido de baloncesto "no debió celebrarse nunca" porque a su juicio el Estado de Israel "está tratando de lavar su imagen a través del deporte y de la cultura".

Para el colectivo BDS, las instituciones deportivas "se están alineando con el sionismo" y ha considerado "paradójico" que se dispute un partido con jugadores "de un Estado que está impidiendo el desarrollo normal del deporte en Palestina asesinando, mutilando, haciendo desaparecer bajo los escombros a cantidad de deportistas o utilizando los estadios como campos de concentración".

A su juicio, con esta protesta se pretende mostrar la solidaridad canaria y el rechazo "al lavado de cara de un Estado genocida y demostrar que el boicot a la ocupación" puede resultar "muy significativo" para "la conquista de esta lucha".

Banderas de Palestina y Canarias

Durante la concentración los manifestantes exhibieron banderas palestinas y canarias con las siete estrellas verdes y proclamaron lemas como "El sionismo, eso sí que es terrorismo", "Israel asesina, Europa patrocina" y "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá", además de gritar "Netanyahu genocida" y "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel".

La protesta transcurrió con normalidad ante la presencia de un dispositivo de vigilancia integrado por Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, puesto que el partido fue declarado de alto riesgo y se está disputando a puerta cerrada al igual que se disputará el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv y el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén este miércoles 15.