¿Dónde puedo ver la NBA desde España?

El baloncesto tiene cada vez más importancia en España. Prueba de ello la tenemos en los datos de licencias federativas, las cuáles han crecido en más de un 20% en la última década hasta alcanzar su máximo histórico en 2024 y, previsiblemente, superarse este 2025. Los últimos datos ascienden hasta sobrepasar los 440.000 inscritos. Los éxitos de la selección, así como el de varios de los equipos españoles en la Euroliga o apuestas reconocidas internacionalmente como el Roig Arena del Valencia Basket, ponen el foco sobre el segundo deporte más seguido en España, después del fútbol.

Está claro que la National Basketball Association (NBA) es el torneo por excelencia, sobre todo en playoffs y por ello, los cientos de miles de seguidores que tienen en España, buscan la manera de disfrutar de dichos encuentros. Dicho esto, están de enhorabuena, Ya que el torneo estadounidense ha llegado a un acuerdo con DAZN para la emisión de una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027, además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español.

La camiseta de LeBron James por la que se pagaron 3,6 millones de dólares / Sothebys

Estos partidos y contenidos de la NBA se podrán ver en los planes Baloncesto, Premium y Made in USA de DAZN. Los planes Baloncesto y Premium incluyen también todos los encuentros de Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa. El plan Baloncesto se puede adquirir por 9,99 €/mes, mientras que el plan Premium mantendrá su precio actual de 31,99 €/mes e incorpora todo este contenido adicional sin cambiar de precio. Por su parte, el nuevo plan Made in USA, que se lanzará este mismo mes por 4,99 €/mes, estará enfocado exclusivamente en las grandes competiciones estadounidenses, ofreciendo acceso a la NBA, la NFL y la NASCAR. Además, los aficionados entre 18 y 30 años pueden aprovechar la Tarifa Joven -30, con un 30% de descuento en todos los planes.

Españoles en la NBA como reclamo creciente

A lo largo de la historia, 20 españoles han jugado en la NBA, incluido Pau Gasol, miembro del Naismith Basketball Hall of Fame. La NBA se lleva emitiendo en España desde la temporada 1987/88 y, desde entonces, se han disputado 20 encuentros en nuestro país y abierto una oficina en Madrid en 2007.

LA NBA, en DAZN

La NBA llega a DAZN / DAZN

Los aficionados en España pueden seguir la NBA en Facebook, Instagram, X y YouTube, y descargar la aplicación oficial de la NBA en iOS y Android para acceder a las últimas noticias, actualizaciones, resultados, estadísticas, calendarios, vídeos y mucho más.

También, en Prime

Si tienes Amazon Prime también podrás disfrutar de la NBA, aunque en menor medida. La plataforma te ofrece un partido por jornada, eso sí.