¡Bombazo! Luka Samanic abandona el Baskonia por motivos personales

Aunténtico bombazo para el entorno del Baskonia. El club anunció este miércoles que el jugador croata Luka Samanic deja la disciplina azulgrana por motivos personales. Se trata de un duro golpe para la entidad, que notará la ausencia del talentoso ala-pívot de 25 años.

El club vitoriano y el balcánico alcanzaron un acuerdo mutuo para romper el contrato. El jugador llegó a Vitoria empezada la temporada pasada, y había firmado su renovación para este año. Además, estaba siendo la auténtica estrella del equipo tanto en Liga Endesa como en Euroliga. Su valoración media en este inicio de curso es de 24,5. Sólo un punto menos que Forrest.

Hizo lo mismo en el Fenerbahçe

El club agradeció su "compromiso y profesionalidad" durante su estancia en Vitoria" y le deseó el mayor de los éxitos en su futuro personal y profesional. Samanic ya se fue por problemas personales del Fenerbahçe, en 2024, para jugar en la Cibona cerca de la familia.