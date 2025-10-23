Bombazo en la Euroliga: Otro NBA que se enfrentará al Valencia Basket

La Euroliga cada vez más se ha convertido en un vivero de segundas oportunidades para los jugadores NBA, sobre todo, norteamericanos. Siempre ha sido habitual que los europeos que no tenían un paso exitoso por Estados Unidos, volvieran a equipos del viejo continente como absolutas estrellas: Nikola Mirotic, Nick Calathes, Juancho y Willy Hernángomez, Mario Hezonja, Luwawu-Cabarrot, o Vasilije Misic, entre otros.

Sin embargo en los últimos tiempos cada vez son más los jugadores sin equipo en la NBA o con un protagonismo secundario, los que llegan a equipos de Euroliga todavía en un buen pico de rendimiento. Lonnie Walker, Richaun Holmes, Mike James, Wade Baldwin o Shane Larkin, por ejemplo, son algunos de ellos.

Mike James, ante Kameron Taylor en el partido del viernes en Mónaco. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Olympiacos prepara la llegada de otro fichaje estrella

El inicio de la NBA esta semana provoca que muchas franquicias ajusten sus plantillas y descarten a muchos jugadores que han estado participando en la ‘Summer League’ (Liga de Verano) o en la pretemporada. Esto provoca un movimiento en el mercado, que evidentemente afecta a la Euroliga, pues muchos buscan cobijo en los grandes del viejo continente.

En este caso ha sido el insider de la NBA, Marc Stein el que ha desvelado las negociaciones entre Olympiacos y Spencer Dinwiddie para abordar su llegada al cuadro del Pireo. Según Stein la llegada está próxima y esto supondría un fichaje de relumbrón, más aún cuando Dinwiddie todavía tiene vigencia en la NBA.

El que fuera elección 8 de segunda ronda por Detroit Pistons en 2014 disputó 79 partidos con Dallas Mavericks en la liga regular. Dinwiddie firmó unos promedios por noche de; 11 puntos, 4’4 asistencias y 2’6 rebotes en 27 minutos de juego. Precisamente en su primera etapa en los Mavs alcanzó las finales de conferencia oeste en 2023, siendo muy importante para los tejanos.

Dinwiddie pone punto y final a una aventura de 11 temporadas en la NBA. En Brooklyn Nets fue donde dio su mejor versión marchándose en la 18/19 a los 20’6 puntos por partido y 6’8 asistencias.

Ahora reforzará a un Olympiacos que quiere ser una alternativa al título de Euroliga, juntado al de Los Ángeles con Ntilikina, Dorsey, Papanikolau, Vezenkov o Fournier en una plantilla de ensueño para Georgios Bartzokas.

Fournier en un partido del Olympiacos / SD

¿Cuándo jugará contra Valencia Basket?

Valencia Basket se medirá a Olympiacos el 16 de diciembre en El Pireo y el 24 de marzo en el Roig Arena.